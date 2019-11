Meghan e Harry isolati da tutti | nessuno li cerca | nessuno gli parla o gli

La Royal Family chiede a Harry e Meghan di calmarsi : Meghan Markle e il Principe Harry dovrebbero darsi una calmata. È quello che pensano gli aiutanti di Palazzo, secondo quanto riporta l’Express. I duchi di Sussex in effetti sono sempre al lavoro e hanno trascorso un anno frenetico, se si considera che la coppia non si è neppure concessa delle ferie estive e Meghan ha lavorato anche durante il congedo di gravidanza. L’etica del lavoro della duchessa, a quanto pare, si è meritata in passato gli ...

Meghan e Harry isolati : la Famiglia Reale non li sostiene : Il Principe Carlo e Camilla non pensano che il modo in cui Harry e Meghan hanno affrontato la stampa negli ultimi tempi sia corretto. Richard Palmer, corrispondente della testata Daily Express ed esperto delle vicende della Royal Family inglese, ha parlato del punto di vista di Carlo e della sua consorte sull’approccio che, in questi mesi, il figlio minore di lui e la moglie hanno adottato nei confronti dei media. Secondo quanto rivelato ...

Niente Natale con la Regina per il Principe Harry e Meghan Markle : L’anno che si sta per concludere è stato per il duca e la duchessa del Sussex un anno particolarmente difficile ed impegnativo. Da una parte le lotte con i paparazzi e i giornalisti nel tentativo di difendere la loro privacy, e dall’altra i dissensi con gli stessi membri della Royal Family. Dure battaglie per la giovane coppia che tenta di difendere la sua unione e provare a vivere come una famiglia “normale”. A Los Angeles per il ...

Harry e Meghan rovinano il Natale alla regina… passeranno le festività negli Stati Uniti : Non sarà un Natale “royal” quest’anno quello di Meghan Markle e del principe Harry. Il duca e la duchessa di Sussex avrebbero infatti deciso di trascorrere le festività con la madre di Meghan Doria Regland, presumibilmente a Los Angeles, negli Stati Uniti. La conferma è arrivata da Buckingham Palace: “Le loro altezze reali trascorreranno le vacanze quest’anno, come una nuova famiglia, con la madre della duchessa ...

"Meghan e Harry non passeranno il Natale con Elisabetta" : lo sgarbo della coppia alla Regina : Harry e Meghan dicono “no” alla Regina: non passeranno il prossimo Natale nella residenza reale di Sandringham, ma a Los Angeles. È la prima volta che una coppia della famiglia reale mancano all’appuntamento natalizio con la sovrana. I Duchi di Sussex hanno preferito gli Usa e portaranno il piccolo Archie in visita nonna materna, Doria Ragland. Lo riporta il Daily Mail. Dopo annunciato uno stop di sei settimane per ...

Il principe Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con la Regina e il resto della Royal Family : Ecco dove festeggeranno il primo Natale con Archie The post Il principe Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con la Regina e il resto della Royal Family appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle e il principe Harry - schiaffo alla Regina Elisabetta : dove passeranno il Natale : Meghan e Harry potrebbero saltare il Natale con la Regina Elisabetta e passarlo con la mamma della duchessa a Los Angelese. Il duca e la duchessa del Sussex stanno andando in California in vacanza di sei settimane lontani dagli impegni ufficiali, per trascorrere del tempo con Doria Ragland, dopo il

Harry e Meghan ansiosi e isolati al Remembrance Day : Harry e Meghan da una parte, William e Kate dall’altra. Le due coppie, come sottolinea Vanity Fair, non sono mai entrate a contatto durante le cerimonie per il Remembrance Day. Per ragioni di protocollo Kate Middleton e Meghan Markle hanno assistito alla parata da due balconi diversi del Foreign and Commonwealth Office. Infatti le future regine consorti Camilla e Kate (che è anche madre del terzo erede in linea di successione) sono rimaste ...

Basta impegni di corte. Fuga a Los Angeles per Meghan Markle e il Principe Harry - : Carlo Lanna Si prospetta all'orizzonte un viaggio a Los Angeles per Meghan Markle e il Principe Harry, un viaggio che potrebbe curare la nostalgia da Hollywood della duchessa È tempo di vacanza per i Duchi di Sussex. Come riportano alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, Meghan Markle insieme al Principe Harry e al piccolo Archie, si appresta a lasciare la corte inglese, ma solo per un breve periodo di tempo. La coppia pare ...

“William e Kate hanno tagliato Harry e Meghan dalla foto ufficiale” : William e Kate, il principe Carlo e Camilla con sua maestà la regina Elisabetta da una parte e poi, distaccati su un altro palco, Harry e Meghan. L’uscita pubblica alle celebrazioni del Remembrance Day è stata solo in apparenza una reunion tra le due coppie reali. L’evento doveva servire a placare le polemiche dopo l’intervista a Itv in cui il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato che lui e il fratello “hanno ...