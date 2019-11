Maturità | firmato il decreto che modifica l' esame di stato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Marco Della Corte Via alle buste per l'orale, torna il tema di storia,ildal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti: i cambiamenti saranno applicati a partire da giugno 2020 In data 21 novembre 2019 il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti haalle 17:00 il, documento indicante le novità e le conferme dell'di. I cambiamenti saranno apportati già a partire da giugno 2020. Tra le modifiche ce ne sono due di una certa caratura. La prima riguarda il ritorno del tema di storia tra le tracce della prova scritta d'italiano. Il secondo cambiamento riguarda invece l'eliminazione delle buste per la prova orale, metodo questo introdotto dall'ex ministro Maeco Bussetti. Una contraddizione quella di Fioramonti il quale, in un primo momento, aveva promesso di non toccare l'di. Tuttavia, gli studenti di quinta ...

