Maturità 2020 | l' annuncio del ministro Fioramonti | «Aboliremo le buste | torna il tema di

Maturità 2020 - Fioramonti : "Aboliremo le buste" : Niente più buste all’orale dell’esame di Maturità. "Le aboliremo. Manterremo i materiali, ma le buste saranno eliminate", ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a Skuola.net. E ha spiegato di aver appena firmato una circolare che permetterà di introdurre i nuovi cambiamenti dalla prossima Maturità, quella del 2020. Fioramonti: "L'esame non deve essere un motivo di stress" "Non vogliamo che l'esame ...

Maturità 2020 : traccia storia obbligatoria - annuncio di Fioramonti : Maturità 2020: traccia storia obbligatoria, annuncio di Fioramonti Nell’esame di Maturità 2020 tornerà la traccia di storia. A dare l’annuncio ufficiale il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, prima in un’intervista su La Repubblica, poi sulla sua pagina Facebook. “Ho una bella notizia da darvi”, ha scritto il ministro sul social network. “Come promesso torna la traccia di storia alla Maturità. È il primo passo di un percorso che ...

