Matteo Voltolini | il VIDEO HARD in discoteca pubblicato su Whatsapp | il filmato diventa

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il portiere della Reggiananelle ultime ore èto famoso non tanto per le prodezze in campo ma quanto per un‘amoroso’ con una ragazza che sta circolando sul web e che in poco tempo ha fatto il giro del web. Il calciatore è stato sospeso per due settimane dalla Reggiana. “In attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dall’attività sportiva del tesseratoper una settimana“. In alcunisi vede inizialmenteimpegnato a ballare in pista con una ragazza, poi un secondoripresa da un’altra persona dove si vede il portiere della Reggiana in atteggiamenti intimi con una ragazza. Ilè finito inizialmente sued in breve tempo ha fatto il giro di tutti i social e nelle ultime ore è stato ...

maverickmarvel : RT @RobMaida: Io sto con Matteo #Voltolini. Seriamente. Ma perché deve essere sospeso dalla Reggiana per un reato commesso da altri? - _yvanx : Donnarumma vuole andare via? A questo punto bisogna prendere Matteo #Voltolini. - RobMaida : Io sto con Matteo #Voltolini. Seriamente. Ma perché deve essere sospeso dalla Reggiana per un reato commesso da altri? -