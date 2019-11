Matteo Salvini di nuovo papà? Pancino molto sospetto di Francesca Verdini

Mes - Matteo Salvini smaschera il patto : "Salvare le banche - sì. Quelle tedesche e francesi" : "Il Mes salva le banche, sì, ma Quelle francesi e tedesche". Matteo Salvini commenta così l'intervista al Corriere della Sera del commissario Ue all'Economia (uscente) Pierre Moscovici, che ha invitato tutti i paesi dell'Unione a votare per approvare il Mes per non far saltare anche il fondo salva-b

Agorà - Bruno Vespa : "Matteo Salvini e Renzi - ora la lotta è al centro". Il dettaglio : "Cosa non avete notato" : Bruno Vespa, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, ricorda che "Matteo Salvini, durante la presentazione del libro, ha detto che è più probabile che indossi la maglia dell'Inter rispetto alla possibilità di fare un governo con Matteo Renzi". Ma, continua Vespa, "Renzi può aver ragione quand

Sardine - l'assessore Silvia Benaglia in piazza a Bologna : insultata - porta in tribunale Matteo Salvini : Dalla piazza al tribunale, le Sardine anti-Salvini hanno già le idee chiare. Silvia Benaglia, assessora al Comune di Pianoro (Bologna) scesa in strada con i 6.000 (o 12mila?) giovani e meno giovani di piazza Maggiore, giovedì scorso, come riferito dal Corriere della Sera ha annunciato che citerà a g

Luigi Di Maio - il retroscena : "Il futuro è il sovranismo" - piano per riunirsi a Matteo Salvini dopo il voto : I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle sono fuori controllo, il leader Luigi Di Maio è in bilico, in molti gli chiedono di lasciare il ruolo di capo politico. E quella frase del ministro degli Esteri - "il futuro è il sovranismo" - concretizza il sospetto che Di Maio abbia un piano ben preciso

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Roma - guarda le carezze sul pancino : Si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono più affiatati che mai. Dalle uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) a quelle private (come le vacanze con i figli), i due hanno corso a 100 all’ora. E ora il settimanale Diva e Donna pubblica le immagini a Roma mentre lei si accarezza il pancino e lui la stringe per mano. Jeans ...

Pietro Senaldi - la profezia su Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi?" - l'ombra della magistratura : Salvate il capitano Salvini dalle stranezze della nostra giustizia e dall'odio di chi dice di battersi contro l'avvelenamento del clima sociale in Italia. La Procura di Agrigento è tornata all'assalto dell'ex ministro dell'Interno, accusandolo di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per

Matteo Salvini sulle sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Roberto Saviano usa Silvia Romano per attaccare Matteo Salvini : "Non li aiutava a casa loro?" : Roberto Saviano non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. Mister Gomorra si attacca a tutto, da ultimo anche al caso di Silvia Romano, sequestrata in Kenya, della quale si hanno pochissime notizie, l'ultima, confortante, è che sarebbe viva, forse ferita. "Esattamente un anno fa Silvia Romano

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - rissa sul Mes : "Delirio collettivo" - "Bugiardo e disonesto" : Volano stracci tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul Mes, il fondo salva-Stati. Mentre il premier accusa il leader della Lega di aver evidentemente "partecipato ai tavoli a sua insaputa", Salvini - che ha sollevato il tema dei negoziati in Europa sulla modifica del Meccanismo europeo di stabilità

"Grazie per la bella cena con Matteo (Salvini)" : Le chat tra il tesoriere della Lega e Parnasi : Le schermate dei dialoghi sull’applicazione Telegram sequestrate dai carabinieri a Luca Parnasi. Il costruttore romano indagato per corruzione e anche per finanziamento illecito dalla procura di Roma insieme al tesoriere della Lega Giulio Centemero. Le chat sono state depositate nel fascicolo di chiusura indagine dai magistrati. Sono 21 schermate, che coprono un periodo che va dai primi mesi del 2016 fino al marzo 2018 La cena segreta di Matteo ...

La cena segreta di Matteo Salvini con il palazzinaro Luca Parnasi per finanziare la Lega : Il leader leghista insieme al tesoriere Centemero e Giorgetti a cena a casa del costruttore della Capitale. E nelle chat, che l'Espresso pubblica in esclusiva, la domanda: «Per Iban et similia facciamo de visu o vuoi tutto in anticipo?» "Grazie per la bella cena con Matteo (Salvini)": Le chat tra il tesoriere della Lega e Parnasi" Ecco chi ha finanziato Più Voci, l'associazione della Lega"

Nino Minardo passa con la Lega di Matteo Salvini : Il deputato nazionale Nino Minardo passa con la Lega di Matteo Salvini. L’incontro di oggi con Matteo Salvini

Fiorella Mannoia ancora contro Matteo Salvini : "La tortura? Quest'uomo ormai sta delirando" : Fiorella Mannoia torna alla carica contro Matteo Salvini. Questa volta a fare innervosire la cantante è una dichiarazione del leader del Carroccio, che con tanto di allegato, ripropone sul suo profilo Twitter. "Il capo leghista ai poliziotti del Sap: 'Cambierò la legge sulla tortura'". Questo il tit

Matteo Salvini - un altro figlio? Lo scoop - con tanto di foto della fidanzata Francesca Verdini : Nonostante la differenza d’età, la relazione tra Matteo Salvini, 46 anni, e Francesca Verdini, 26, procede a gonfie vele. Ormai si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, i due sono più affiatati che mai, sia durante le uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) che quelle private (come le vacanze con i figli). La nuova relazione di Matteo Salvini ha anche ricevuto la ...