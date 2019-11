Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Qui tutto è iniziato e qui tutto torna.torna aper presentare il bilancio di un anno da capitale europeaa cultura. “940 eventi, in oltre 300 posti in tutta la regione Basilicata, per un pubblico totale di oltre 300mila persone”, racconta il direttorea Fondazione2019 Paolo Verri alla cena di gala ospitata dall’d’Italia in Belgio Elena Basile, nel palazzo residenziale di epoca Savoia, ancora presenta gli stemmi dei reali lungo la sontuosa scala che porta al primo piano dove una decina di tavoli sono apparecchiati per ospitare circa 80 persone tra cui la Ministra federale per l’energia e l’ambiente, Marie-Christine Marghem, il Ministro-Presidentea Federazione Wallonie-, il Segretario Permanente’Academie Royal de Belgique, la Principessa Lea del Belgio.L’alluvione, che ...

HuffPostItalia : Matera in 'vetrina' a casa dell'ambasciatrice italiana a Bruxelles - CCIAARIVLIG : RT @GazzettadellaSp: Cultura, cucina e artigianato ligure in vetrina a Matera - CCIAARIVLIG : RT @TommyMediagold: #Cultura, #cucina e #artigianato ligure in vetrina nella città dei Sassi -