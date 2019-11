Marco Carta | l’amica svela perché ha rubato le magliette a La Rinascente

“Città brutta” - Marco Cartasegna offende Frosinone e Paolo Bonolis s’infuria : “Cog…” : L’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna finisce nella bufera per un’offesa alla città di Frosinone passata tutt’altro che inosservata. Una settimana fa, il giovane milanese, che da qualche tempo ha lasciato il mondo televisivo per dedicarsi al commento di politica e attualità dal suo canale Instagram, ha partecipato a una partita di calcio benefica nella città laziale. Il suo video all’arrivo in ...

Fedez prende in giro Marco Carta sulle t-shirt : Il rapper Luis Sal si stava provando una maglietta e il collega e amico Fedez non ha resistito a fargli una battuta: "Che bello che sei, l'etichetta quando la togli? Luis Sal is the new Marco Carta".Il cantante ha pubblicato la scenetta con un video sul suo profilo Instagram, riferendosi alla vicenda che ha visto protagonista l'artista sardo lo scorso 1 giugno quando era stato accusato di aver rubato 6 t-shirt alla Rinascente di Milano, in ...

Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente : Le magliette erano un regalo della Muscas : Lo scorso 31 maggio Marco Carta veniva arrestato con l’accusa di furto alla Rinascente di Milano: il cantante, fermato con l’amica Fabiana Muscas all’uscita dal magazzino, era stato assolto lo scorso 31 ottobre e oggi, 19 novembre, il giudice Stefano Caramellino ha reso note le motivazioni della sentenza. Per quanto avvenuto, Marco Carta aveva chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'acquisizione agli atti ...

Marco Carta - la Cassazione lo gela : «Legittimo l'arresto» per il furto delle magliette : L'arresto di Marco Carta è stato «legittimamente eseguito». Lo ha stabilito la IV sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Milano contro la...

