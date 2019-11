Maltempo Trentino | riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico

Maltempo Trentino : lavori per le riaperture delle statali 240 e 350 : Tecnici della Provincia di Trento oggi al lavoro per verificare la stabilita’ del monte Brione da cui ieri si e’ staccata una frana che ha provocato la chiusura della statale 240 di Loppio e Val di Ledro tra Riva del Garda e l’intersezione con la statale 249 in localita’ Lido di Arco. Oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accompagnato dai vertici della Protezione civile, ha effettuato un ...

Il Maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Maltempo Trentino : nuovo black out a Brunico : Dopo il black out durato quasi due giorni, Brunico è nuovamente senza luce e senza corrente elettrica. In serata un albero è infatti caduto sulla linea di alta tensione della Terna. L’interruzione – informa il Comune – durera’ almeno alcune ore. Il black out di mercoledi’ e giovedi’ aveva causato forti disagi, anche alle telecomunicazioni. L'articolo Maltempo Trentino: nuovo black out a Brunico sembra essere ...

Maltempo - in Trentino neve oltre gli 800 metri : valanghe su Tonale : In Trentino la neve è caduta mediamente attorno agli 800-1.000 metri con minimo locali anche fino a 300-500 metri. Sono segnalate alcune valanghe sui settori occidentali, lungo la strada statale di passo Tonale. Nessun mezzo risulta coinvolto. Nelle prossime due o tre ore, sui settori occidentali, è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Sui settori orientali le precipitazioni tenderanno invece ad essere più persistenti, con fasi ...

Maltempo : allerta per neve e valanghe in Trentino Alto Adige : A causa delle intense precipitazioni in Trentino la Protezione civile ha emesso l’allerta ordinaria (gialla): sono attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all’azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il ...

Maltempo e neve in Trentino : strade chiuse per pericolo valanghe : La precipitazione in corso nell’intero territorio Trentino ha assunto carattere nevoso a quote superiori a 800 -1200 metri. Al momento si registra la chiusura per neve, per pericolo valanghe o per alberi instabili vicino alla sede stradale, di alcune tratte stradali nelle zone di alta montagna o in prossimità dei passi. Di seguito la nota dell’amministrazione provinciale. “Si raccomanda di viaggiare con prudenza e di prestare ...

Maltempo Trentino - domani scuole chiuse a Brunico : ancora problemi di luce : L’ energia elettrica a Brunico e dintorni non è stabile. Il consumo deve essere ridotto al minimo: è questo l’appello dei vigili del fuoco della cittadina altoatesina. A Brunico domani venerdì le scuole e gli asili rimarranno chiusi. Si’ avverra’ così, almeno per Brunico, la fake news che circolava sui social media della chiusura delle scuole domani in tutta la val Pusteria. Il blackout, che con brevi interruzioni dura ...

Maltempo Trentino : ancora 4.400 le utenze prive di energia elettrica : Attualmente sono ancora 4.400 le utenze della rete Edyna prive di energia elettrica. Grazie alle operazioni in corso, in cui sono impegnate circa 300 persone di Edyna e Terna, si conta di rialimentare le utenze colpite dal disservizio nella giornata di oggi. La societa’ di distribuzione altoatesina e’ anche riuscita nella nottata di ieri a ripristinare la fornitura di energia elettrica a Brunico, San Lorenzo di Sebato e gran parte ...

Maltempo Trentino - A22 : “Deviazione cautelativa possibile anche venerdì” : Potrebbe essere replicata nella giornata di venerdì, quando sono previste nuove nevicate a bassa quota, la deviazione cautelativa posta in essere ieri sera sull’autostrada del Brennero, di San Michele-Mezzocorona e di Egna Ora. La deviazione è stata rimossa alle 13 di oggi, quando il miglioramento delle condizioni meteo al Brennero lo ha permesso. La procedura, spiega una nota di Autostrada del Brennero, “è stata studiata e ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : 400 persone isolate. A Brunico senza corrente : “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO] : “Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente ...

Maltempo - salvati 5 escursionisti rimasti dentro una grotta in Trentino : Alessandro Ferro rimasti intrappolati tutta la notte, i cinque escursionisti sono stati tratti in salvo questa mattina. Le condizioni meteo subiranno un nuovo ed importante peggioramento nelle prossime ore Sono stati tratti in salvo questa mattina alle 9 i cinque escursionisti altoatesini rimasti bloccati da ieri pomeriggio dentro la grotta del "Bus del Diaol", nella zona di Moletta di Arco nel Trentino occidentale a causa delle ...

Maltempo in Trentino - in 5 salvati in una grotta allagata : Il Buco del diavolo: così chi chiama la grotta che, in Trentino, stava per costare la vita a un gruppo di 5 escursionisti. Le cinque persone sono entrate nella grotta, detta "Bus del Diaol", che si trova in località Patone, in zona Moletta di Arco, provincia di Trento, ieri in serata. La caverna è abbastanza pianeggiante, il dislivello è limitato, ed è lunga circa 800 metri. A causa del forte Maltempo, e delle piogge ...