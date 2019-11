Maltempo Lombardia | “No del governo allo stato di emergenza per i danni di Luglio e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non e’ stata accolta la richiesta didiper icausati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito latra il 25e il 13 agosto di quest’anno: lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento centrale della Protezione civile), che ha respinto cosi’ al mittente la richiesta inoltrata da Regioneil 22 agosto scorso, dopo che le ultime trombe d’aria avevano flagellato quasi tutte le province lombarde. Secondo il“gli eventi in argomento – si legge nella lettera firmata dal capo dipartimento Angelo Borrelli – non sono tali da giustificare l’adozione di misure che trascendono le capacita’ operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria”, ritenendo che “gli stessi non siano ascrivibili alla tipologia di eventi ...

