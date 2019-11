Maltempo Bolzano | stato di attenzione della Protezione Civile torna al livello normale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) La conferenza di valutazione ha deciso oggi ache dalle ore 12 lodial. “Nonostante alcune leggere precipitazioni la situazione si è stabilizzata: in considerazione di ciò lodiabbassato daldi allerta giallo (alfa) alverde (zero)“. Lo ha dichiarato Willigis Gallmetzer, presidenteconferenza di valutazione e coordinatore del Centro funzionale provinciale dopo l’analisi svolta da un gruppo di esperti presso la sede dell’Agenzia per la. “Ciononostante – aggiunge Gallmetzer – a causa dei terreni saturi d’acqua persiste il pericolo di smottamenti, cadute sassi e fenomeni di neve “slittante“. Sui pendii erbosi ripidi, sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve, anche ...

