Maltempo Alto Adige | statale della Val Badia chiusa per frana

Maltempo Modena : riaperti Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino : Sono stati riaperti Ponte Alto a Modena e Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, sul fiume Secchia, il cui livello è rientrato entro i limiti, seppur molto lentamente. Rimane invece chiuso il Ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido, così come il vecchio Ponte di Navicello sul Panaro, gestito dalla Provincia. Lo riferisce il Comune di Modena. Il colmo di piena del Secchia è transitato, anche se molto lentamente, nel territorio comunale di ...

Maltempo e neve in Alto Adige : situazione verso la normalità : In Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità: le strade vengono man mano riaperte al traffico e si assottiglia sempre più il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. La linea ferroviaria della Pusteria, dopo la caduta di 3 frane, resterà chiusa almeno per un mese. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo ...

Maltempo Novara - cede l’asfalto : interrotta la SS33 del Sempione : Il Maltempo sta causando disagi alla viabilita’ nel Novarese. La situazione piu’ difficile ad Arona, dove e’ stata chiusa per un cedimento della strada la SS33 del Sempione, che collega Arona con Meina e poi con Stresa (Verbania), lungo la sponda del lago Maggiore. La decisione e’ stata presa nel pomeriggio, dopo che una crepa si e’ aperta all’altezza dell’Hotel Concorde, dove parte la strada per il San ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...

Maltempo : Veneto - allerta arancione nell’Alto Piave sino a domani sera : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Prosegue in Veneto l’ondata di Maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto Orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo : allerta meteo gialla in Alto Adige - l’emergenza sta rientrando : Lo stato di allerta in Alto Adige è stato riportato al livello “giallo”, dopo il pre-allarme dei giorni scorsi: si tratta del 2° grado su una scala di 4, e ciò implica che la situazione di emergenza legata al Maltempo sta lentamente rientrando. Il governatore Arno Kompatscher ha prsentato un primo bilancio degli interventi: dal 12 al 19 novembre sono stati impegnati oltre 4mila uomini in 3mila interventi, con operativo il 90% delle ...

Maltempo Alto Adige : si torna lentamente alla normalità dopo il caos neve : torna lentamente alla normalità la situazione in Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi. E’ stata riaperta la strada statale della val Badia, isolata da giorni, ma rimangono 36 le strade statali e provinciali chiuse per motivi di sicurezza. Alle 4 di notte a Chiusa, in valle Isarco, una frana di fango e sassi ha invaso una strada provinciale chiusa al traffico. In alta Val Martello 47 persone, evacuate nei giorni scorsi, per il ...

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo in Alto Adige - in volo con il drone sulla valanga in Val Martello : sfiorato il centro abitato : A buon punto i lavori di sgombero dell’impressionante massa di neve e alberi che nella mattinata di domenica 17 novembre ha letteralmente invaso le strade del centro abitato di Martello. La valanga Eberhofer si è staccata alle ore 8.33, partendo da un’altitudine di circa 2.400 metri e arrestandosi a quota 1.200 metri. La slavina ha sfiorato il paese, due case sono state parzialmente danneggiate ma fortunatamente non vi sono ...

Maltempo Alto Adige : riaperta statale Venosta - la situazione resta critica : La strada statale della val Venosta e’ stata riaperta a senso unico alternato, come in precedenza anche la statale della val Pusteria. La strada della val Badia rimane chiusa. La val Senales rimane percorribile fino a Madonna di Senales, oltre la strada e’ bloccata. La ferrovia della Venosta e’ nuovamente aperta. La statale della Pusteria e’ a una corsia fra Chienes e San Lorenzo di Sebato. “La situazione rimane di ...

Il Maltempo piega l'Alto Adige : treno deraglia in Val Pusteria : Giorgia Baroncini L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia non accenna a diminuire. In Alto Adige un treno è deragliato per una frana. Il sindaco Ausserdorfer: "Restate in casa" Da Nord a Sud, tutto il Paese è ancora flagellato dal maltempo. Piogge, neve e nubifragi che stanno investendo l'Italia non sembrano voler diminuire e molte delle Regioni stanno vivendo giornate di vera emergenza. Mentre la pioggia continua a cadere ...

Maltempo Alto Adige : forti disagi dopo le nevicate - 130 cm in Val d’Ultimo : Sono attualmente 2.300 gli Altoatesini senza corrente elettrica: i soccorritori stanno approfittando della breve tregua di Maltempo per rimettere a punto attrezzatura, mezzi e sistemi di comunicazione. In serata arriveranno nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia (limite delle nevicate tra 500 e 1000 m, temperature massime tra 2 e 8°C). Questa mattina all’alba in Val Pusteria è deragliato un treno perché ...

Maltempo - treno deraglia in Alto Adige : val Pusteria isolata a causa di una frana : Un treno deragliato a causa di una frana che ha completamente isolato la zona. La Val Pusterla in Trentino Alto Adige è attualmente isolata a causa di una frana che, nei pressi di Rio Pustreria, ha provocato il deragliamento di un treno. Il sindaco di San Lorenzo di Sebato, in provincia di Bolzano, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini: “Restate a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori ...