Madre insultava la figlia costringendola alla dieta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Valentina Dardari Lala umiliava obbligandola a mangiare solo verdure. La ragazzina non poteva superare i 50 Kg di peso Unadi Como obbligava la16enne a continue diete estenuanti, con l’unico obiettivo di non superare i 50 chili di peso corporeo. Decisamente poco per una ragazza così giovane, alta più di un metro e settanta e in piena età di sviluppo. Ma la fissa dellaper l’aumento di peso dellaarrivava spesso anche a insulti, e in qualche caso anche ad aggressioni fisiche. Lo scorso marzo era dovuta intervenire la magistratura che aveva emesso nei confronti della 47enne la misura cautelare di allontanamento dcasa familiare, con il divieto di avvicinarsi o anche solo di contattare la. La donna era stata indagata per maltrattamenti aggravati. Laè stata denunciata Era stata la zia, medico, a denunciare la grave situazione ...

