M5S | su Rousseau vince il no | il Movimento presenterà liste regionali

Regionali Emilia Romagna e Calabria - gli iscritti su Rousseau hanno deciso : il M5S parteciperà : Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. I vertici del M5s, a partire da Luigi Di Maio, chiedevano una sorta di pausa elettorale per poter prepararsi al meglio agli Stati Generali. Ha votato contro questa pausa il 70% degli iscritti.Continua a leggere

M5S - su Rousseau via libera a liste e simbolo alle regionali in Emilia Romagna e Calabria : I favorevoli al forfait sono stati il 29,4%. I contrari il 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto.

Calabria : Dieni (M5S) - 'voto su Rousseau sa di resa - pausa non ha senso' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - - "Non mi nascondo dietro un dito. Le regionali in Calabria non sono semplici da affrontare, soprattutto se si parte in ritardo, ma qualcuno tempo fa ha detto 'nessuno può vincere contro chi non si arrende mai', ecco: questa votazione odierna sa di resa". Lo scrive su Fac

Rousseau - esplode il M5S. Si dimette coordinatore in Calabria. Di Maio : o liste o stati generali : Si dimette il coordinatore della campagna elettorale M5s per le regionali in Calabria, Paolo Parentela. Un gesto di protesta dopo la decisione dei vertici del movimento di affidare alla piattaforma Rousseau la scelta se candidarsi o meno alle elezioni del 26 gennaio. "Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle - accusa Parentela - scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e ...

Voto Rousseau Regionali : in Calabria lascia il coordinatore M5S - in Emilia i vertici chiedono di dire "no" : La scelta del Movimento 5 stelle di far decidere ai militanti su Rousseau se presentarsi alle elezioni Regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria ha provocato più di un malumore. Tanto che il coordinatore dei 5 stelle in Calabria, Paolo Parentela, ha mollato la propria carica.“Con il Voto di oggi su Rousseau - afferma -, i vertici del Movimento 5 Stelle scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti ...

