M5S in Emilia | si decide su Rousseau Di Maio per il no | militanti per il sì

Voto Rousseau Regionali : in Calabria lascia il coordinatore M5S - in Emilia i vertici chiedono di dire "no" : La scelta del Movimento 5 stelle di far decidere ai militanti su Rousseau se presentarsi alle elezioni Regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria ha provocato più di un malumore. Tanto che il coordinatore dei 5 stelle in Calabria, Paolo Parentela, ha mollato la propria carica.“Con il Voto di oggi su Rousseau - afferma -, i vertici del Movimento 5 Stelle scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti ...

M5S - iscritti al voto sul blog per “una pausa elettorale” in Emilia e Calabria. Ma è rivolta di consiglieri e parlamentari contro Di Maio : Dopo settimane di tensioni e incontri, Luigi Di Maio ha deciso di affidare la decisione se correre alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria agli iscritti della piattaforma Rousseau. La scelta è arrivata in modo completamente inaspettato per i portavoce delle singole regioni: in questi giorni si aspettava l’intervento del capo politico e la mossa di ricorrere al voto in rete sta scatenando una vera e propria rivolta. Oggi gli utenti ...

M5S - voto su Rousseau per decidere se correre in Emilia e Calabria : Il M5S continua a leccarsi le ferite e non sa da che parte girare la testa. Dopo l'esperimento fallimentare nelle regionali dell'Umbria, dove ha corso in coalizione con il centrosinistra raccogliendo appena il 7,41% dei voti, il Movimento 5 Stelle si sta interrogando su cosa fare in viste delle elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Di Maio ha già escluso a priori l'ipotesi di ripetere l'esperimento umbro - anche ...

M5S - elezioni in Emilia Romagna e Calabria : decide il voto su Rousseau : Gli iscritti alla piattaforma telematica dovranno decidere sulla partecipazione dei pentastellati alle prossime Regionali...

Il M5S chiede agli iscritti su Rousseau se partecipare alle regionali in Emilia e Calabria : Il Movimento cinque stelle chiede agli iscritti se partecipare o meno alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Lo rende noto il Blog delle stelle, annunciando per domani la consultazione via web: si voterà dalle 10 alle 20. partecipare alle elezioni - dice il blog - "richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul ...

Regionali - parola a Rousseau sulla corsa M5S in Emilia e Calabria : Dopo due round di incontri non risolutivi tra Luigi Di Maio e gli eletti locali, i vertici del Movimento hanno deciso di far decidere i 117mila iscritti alla piattaforma

M5S : su Emilia - Calabria decide Rousseau : 22.15 Saranno gli iscritti del M5S a scegliere,attraveraso la piattaforma Rousseau, se partecipare o meno alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Lo scrivono sul blog delle stelle. "La votazione sarà aperta dalle 12 di domani alle 20",scrivono."Serve un momento di riflessione- spiegano-Ciascuno di noi deve chiedersi se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere ...

M5S affida a Rousseau la decisione se candidarsi in Emilia e Calabria. Giovedì il voto : Per il Movimento 5 stelle è “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria”. Lo annuncia il Blog delle Stelle. “Partecipare alle elezioni richiede uno sforzo ...

M5S - giovedì voto su Rousseau per decidere se partecipare alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria : È “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali”. Per questo il Movimento Cinque Stelle ha deciso di far scegliere agli iscritti se partecipare o meno alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Lo annuncia il Blog delle Stelle, spiegando che la votazione sarà aperta giovedì alle 12 e si chiuderà alle 20. “partecipare alle elezioni richiede uno ...

M5S - domani su Rousseau il voto per decidere se correre o meno in Emilia e Calabria : domani gli iscritti M5S voteranno su Rousseau se M5S debba o mano presentarsi alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria del 26 gennaio prossimo. «Abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - è caccia agli indecisi - il Pd supera la Lega ma sale Fratelli d’Italia - male M5S : Un momento di grande debacle quello del M5S. I grillini stanno vivendo un periodo di grossa mutazione, per tanta gente che gli ha sostenuti il Movimento è diventato un partito con alcuni pro e molti contro. Il M5S non ha ancora deciso se in Emilia presenterà un proprio candidato e una propria lista. La base, anche a rischio, di una debacle vuole correre da sola ma Luigi Di Maio è ancora molto indeciso. La regione più rossa d’Italia ...

M5S : “Non ci candidiamo in Emilia" Come far vincere Pd e Bonaccini : "La nostra esperienza politica è finita". Si chiude così la telefonata con l'insider dei 5 Stelle che spiega Come il M5S morirà in Emilia Romagna, dove è nato. Segui su affaritaliani.it

SONDAGGI/ Emilia-Romagna - Lega e Pd alla pari : M5S in calo - 6% - favorisce Bonaccini : SONDAGGI politici Emilia Romagna: Fratelli d'Italia in aumento, il calo di M5s fa vincere Bonaccini. Sono testa a testa Lega e Pd.

Sondaggi elettorali Winpoll : Emilia Romagna - M5S ago della bilancia : Sondaggi elettorali Winpoll: Emilia Romagna, M5S ago della bilancia La partita elettorale che si giocherà il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna è più che mai aperta. Lo si evince leggendo i dati degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il governatore Emiliano Stefano Bonaccini che corre per il bis, raccoglie la fiducia dell’80% dei suoi cittadini mentre l’operato della sua amministrazione viene ...