Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi | foto dietro le quinte di Live - Non è la

Al Bano e Loredana Lecciso - sul serio? La foto diventa virale in tempo record : Non è la prima volta che i fan accusano Loredana Lecciso di aver “rubato” AlBano Carrisi a Romina Power. L’amore tra il cantante e la showgirl è nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con l’attrice americana, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Bido Jr. Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli e l’addio nel 2005 quando Loredana lasciò in diretta all’Isola dei Famosi, Al Bano. La ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - ma davvero? La foto che diventa virale a tempo record : Sorrisi. E che selfie sia. Loredana Lecciso pubblica una foto con Al Bano Carrisi che diventa subito virale. Non è la prima volta che accade, ma negli ultimi tempi il loro rapporto è davvero unico. C’e molta complicità, che secondo alcuni nasconderebbe qualcosa di più di un semplice feeling tra ex.

Mattino 5 : Riccardo Signoretti svela un incontro notturno tra Al Bano e Loredana Lecciso : Il "triangolo" formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power continua a catturare l'attenzione del mondo del gossip, tanto che nel salotto di Mattino 5 Riccardo Signoretti ha lanciato in diretta una news che vede coinvolti il cantante pugliese e la sua ex compagna leccese. Durante la puntata del 12 novembre del programma condotto da Federica Panicucci si parlava di litigi avvenuti sui social, tra questi era inevitabile non parlare ...

Grande Fratello Vip : quasi fatta per Loredana Lecciso sempre più lontana da Al Bano. E spunta il nome di Pupo : Adesso Loredana Lecciso fa sul serio. Per l’ex di Al Bano sembra ormai ad un passo il Grande Fratello VIP. Si vocifera, infatti, che la trattativa per il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sia agli sgoccioli. Dunque, un bel colpo per Alfonso Signorini, che da gennaio sarà alla guida del rea

Loredana Lecciso sto valutando di andare al GF Vip : Aria di cambiamenti nella vita di Loredana Lecciso sia dal punto di vista privato che professionale. Per quanto riguarda il lato privato come ha detto il settimanale “Mio” Albano Jr., 17 anni, ha deciso di lasciare l’Italia per frequentare un collegio in Svizzera, prima di intraprendere il percorso universitario. Loredana Lecciso e Al Bano hanno appoggiato il progetto di Bido che, stando sempre a quanto riporta “Mio”, vuole prepararsi al ...

