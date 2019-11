L' Ocse | In Italia si vede la luce | ma rivedere Quota 100 e rendere il debito

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) In“si comincia are unaed è bene così”: all’indomani del via libera di Bruxelles alla manovrana anche l’vuolere il bicchiere mezzo pieno ma restano i timori per la crescita dele non manca il monito a rire100. Intervistata dall’ANSA nel giorno della presentazione dell’Economic Outlook, la capoeconomista dell’, Laurence Boone si è voluta mostrare anzitutto rassicurante. Ilno? “Ciò che mi preoccupa - ha risposto - è riuscire a far ripartire la crescita ine ciò che mi conforta è che oggi ci sono le condizioni necessarie, c’è un vero dialogo con l’Europa per equilibrare le riforme, il sostegno all’attività, il piano Industria 4.0.Si comincia are unaed è bene ...

