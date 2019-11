LIVE Ravenna-Civitanova 0-2 volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | al via il terzo

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV 9-9 Diagonale imprendibile di Ghafour. 9-8 Vernon coglie in contro-tempo la difesa della Lube. 8-8 Stavolta sbaglia Daniele. 8-7 Ace di Lavia su Leal. 7-7 Vernon sfonda il muro da posto quattro. 6-7 Leal risponde con la stessa moneta. 6-6 Ancora Ter Horst da seconda linea, bene Saitta. 5-6 Mani-out di Leal. 5-5 Vernon porta i suoi in parità. 4-5 Mani-out di Ter Horst, che attacca addirittura da posto uno. 3-5 Pipe di Ter Horts, che piano piano sta rientrando in partita. 2-5 Bene Ghafour da posto due. 2-4 Finisce qui la sua serie al servizio. 1-4 Ancora un’ace, questa volta di Bieniek. 1-3 Sbaglia la battuta Vernon. 1-2 Primo tempo id Grodzanov. 0-2 Ancora un servizio vincente per Jiri, ispirato dai nove metri questa sera 0-1 Si riparte con un ace di Kovar. 24-26 Ghafour regala il 2-0 ai ...

