LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 76-81 | i turchi

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER –: Rodriguez 11;: Larkin 17 Finisce qui, e l’è la prima squadra a espugnare il Mediolanum Forum. Vittoria meritata deiper 76-81 76-81 2/2 Larkin Altro fallo di Roll su Larkin in fuga, 9″5 alla fine e due liberi. Messina non ha più time out 76-79 Rodriguez per Micov, 13″2 alla fine 74-79 2/2 Larkin C’è time out in campo Step back corto da tre di Rodriguez, rimbalzo di Larkin che poi subisce il fallo di Roll. 28″ al termine Sbaglia da tre Micic, rimbalzo diUltimo minuto 74-77 LA BOMBA DI RODRIGUEZ! 1’10” alla fine 71-77 1/2 per il grande ex di giornata. 1’29” alla fine Spinta a rimbalzo di Nedovic dopo la tripla ...

