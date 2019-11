LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 68-68 | ultimi

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-73 3/3 Larkin. Time out chiamato da Messina Rodriguez regala tre tiri liberi a Larkin. 3’12” alla fine Infrazione dei 24 per Biligha che non vede che, dopo la rimessa, mancavano meno di due secondi. 3’19” alla conclusione, tornano Mack e Scola per Nedovic e Biligha 68-70 Vola fino al ferro Larkin e appoggia, +2a 3’40” dal termine Non segna più nessuno. 4’15” alla fine Time out televisivo con 4’49” da giocare, praticamente un supplementare occulto Larkin porta via la palla a Mack di rapina, dall’altra parte passi di Micic. 5’26” alla fine 68-68 2/2 Pleiss Tonnara a rimbalzo, è Pleiss contro tutti, alla fine sono due liberi per il tedesco con il fallo di Brooks. 6’01” alla fine 68-66 2/2 Roll Roll mandato in lunetta su penetrazione che non ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: 39-41 nell’equilibrio ospiti avanti a metà g… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: 17-16 primi dieci minuti equilibrati al Foru… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: 8-9 equilibrio al Forum - #Olimpia #Milano-… -