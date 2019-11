LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 49-54 | gli ospiti

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: White, Brooks, Rodriguez 8;: Pleiss 12 Sbagliano tutti dopo il time out, e a 10 minuti dalla fine l’, in un’autentica battaglia, è ancora avanti 60-62 60-62 LA STOPPATA DI BILIGHA, LA PARTENZA E PENETRAZIONE DI MACK! 54 secondi alla fine del terzo quarto, ed è time out chiamato da Ataman 58-62 La risposta di Nedovic, ancora, inevitabilmente dall’arco! 55-62 Pleiss dalla media 55-60 Realizza l’aggiuntivo Peters 55-59 Peters prende la linea di fondo, si appoggia a Nedovic che commette fallo, segna e guadagna anche il libero aggiuntivo. E’ il terzo fallo per il numero 16 di55-57 Mack per Brooks, ed è -2! 53-57 1/2 Biligha,si riavvicina. 3’30” alla penultima sirena Pleiss stoppa Biligha, ma col fallo: due tiri liberi 52-57 E ancora da tre ...

