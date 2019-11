Live Magazine | come sarebbe un giornale fatto a teatro?

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) Se i giornali e i libri diventassero spettacoli dal vivo, l’attenzione e la fame di informazione crescerebbero? È una domanda legittima, in un paesel’Italia in cui, lo dicono i dati, i lettori sono in calo anno dopo anno e l’industria editoriale non vive certo la sua migliore stagione. Se la mediazione tra chi informa e chi riceve fosse più immediata, lo scenario cambierebbe? Il 2 dicembre, alFranco Parenti di Milano, una risposta potrebbe arrivare dalla prima italiana di. Il format nasce in Francia, dove ha già ampiamente messo alla prova la sua formula, in cinque anni di spettacoli a cui hanno preso parte, nelle varie edizioni, oltre 400 autori nell’accezione più larga del termine (blogger, cineasti, critici ma anche musicologi, compositori, data journalist) Anche a Milanoproporrà una serata in cui giornalisti, ...

