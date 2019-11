LIVE Italia-Tahiti 1-0 | Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | spettacolare rete di Gori

LIVE Italia-Tahiti 0-0 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : gli azzurri sono pronti al debutto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Alessio Frainetti, classe 1986 ha vinto 9 titoli in carriera, tutti con Terracina (ultima la Supercoppa 2019) con cui ha collezionato 156 presenze. Nelle ultime dieci stagioni ha segnato 53 gol (2 nel 2008, 3 nel 2010, 2 nel 2011, 8 nel 2012 con un centro in Supercoppa e dieci nel 2013 – tre in Euro Winners Cup, 5 nel 2014 più due in Euro Winners Cup, nel 2015 uno in Coppa, uno in Campionato ...

LIVE Italia-Tahiti - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : ecco le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Del Mestre ha la fama di para rigori. Reattivo e abile soprattutto con i piedi è un punto di riferimento della manovra ed imprevedibile con il tiro dalla distanza (tre gol negli ultimi tre campionati). Nel panorama del beach soccer è considerato uno dei migliori portieri. E’ stato eletto miglior portiere della Serie A 2019. 19.40 Le formazioni ufficiali: Italia: Del Mestre, Gentilin, Chiavaro, ...

LIVE Italia-Tahiti - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : debutto da non sbagliare per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parte la decima edizione del Mondiale di beach soccer che si disputerà in Paraguay dal 21 novembre al 1° dicembre, l’Italia debutta contro Tahiti. Gli azzurri guidati dal Ct Emiliano Del Duca proveranno a superare il miglior risultato che è il secondo posto conquistato nel 2008, ovvero si proverà a vincere la competizione. L’Italia, che ha staccato il biglietto per il Mondiale lo ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta e regala l’extra end agli azzurri : 5-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Italia a punto dopo sei lanci ma ora inizia il gioco delle guardie 11.49: La bocciata degli svizzeri 11.49: Gonin piazza la stone a punto 11.46: Si va all’extra end. Ci si gioca tutto qua! Retornaz si va a prendere il punto ma adesso la mano è per gli svizzeri. L’Italia ha già rubato la mano due volte in questo match. Ci deve provare 11.44: Non perfetto il tiro di Schwaller ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Errore di Retornaz e gli elvetici rubano la mano : 4-5 all’ultimo end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Brunner decisivo ancora una volta. Doppia bocciata e ora ci sono solo stone svizzere nella casa 11.40: Un punto Italia quando mancano gli ultimi cinque tiri 11.38: La Danimarca batte la Germania e dunque l’Italia è fuori dalle semifinali se perde con la Svizzera 11.32: NOOOOOOOOOOOOOOOO!!! L’Errore di Retornaz regala la mano alla Svizzera. Sanguinolenta la mano persa dagli ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri tornano in vantaggio ma non brillano : 4-3 dopo sette end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Mano nulla, si passa all’ottavo end 10.49: Doppia bocciata di Mosaner, stone italiana a punto 10.48: La Danimarca ruba la mano e va sul 6-4 con la Germania 10.44: Svezia-Scozia 5-2 e anche questa è una buona notizia per gli azzurri. Russia-Inghilterra 3-2, Norvegia-Olanda 3-3 10.43: Arrivano notizie dagli altri campi: Germania-Danimarca 4-5. Si gioca tutto sul filo del ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri tornano in vantaggio ma non brillano : 4-3 dopo sei end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Retornaz prende il punto e l’Italia torna in vantaggio ma ci sarà ancora da soffrire: 4-3 10.35: Italia in difficoltà sulla propria mano. Svizzera aggressiva e azzurri che devono puntare a prendere il punto 10.23: La Svizzera prende il punto e chiude in parità il primo tempo ma al rientro l’Italia avrà a disposizione la mano: 3-3 10.21: Mancano gli ultimi due lanci. Italia ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli elvetici si riportano in parità : 3-3 all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23: La Svizzera prende il punto e chiude in parità il primo tempo ma al rientro l’Italia avrà a disposizione la mano: 3-3 10.21: Mancano gli ultimi due lanci. Italia con due potenziali stone nella casa, Svizzera che potrebbe essere costretta a prendere il punto 10.19: La Svizzera boccia le due stone azzurre a punto 10.14: Guardia bassa a destra per gli svizzeri 10.12: L’Italia ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri perdono una buona occasione per tornare in vantaggio : 2-2 dopo il terzo end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: Nooooo! E’ corta la stone di Retornaz e dunque l’Italia riesce solo a pareggiare il conto. Si riparte con la mano svizzera sul 2-2 9.45: Scwaller non riesce a spostare la stone azzurra e ora Retornaz ha una buona possibilità per mettere due punti 9.44: Italia a punto quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end 9.37: Buon punto guardia per la Svizzera nel terzo endo ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA. La Svizzera si rimette in carreggiata dopo la mano rubata degli azzurri : 1-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28: Retornaz limita i danni, evitando lo 0-3, e Schwaller mette a segno il secondo punto facile facile. Due punti per gli elvetici che passano a condurre 9.27: Si ribalta la situazione con le bocciate degli svizzeri che hanno la possibilità di mettere a segno due punti 9.25: Secondo end: c’è una stone azzurra nella casa dopo i due lanci di Gonin 9.21: Inizia bene il cammino ...

LIVE Italia-Svizzera. Europei curling 2019 in DIRETTA : partita decisiva - gli azzurri si giocano l’accesso alla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Olanda Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per gli Europei 2019 di curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Si tratta dell’ultima partita del round robin, le due squadre si trovano al secondo posto insieme alla Scozia con 5 vittorie all’attivo e dunque hanno un successo di margine nei confronti ...

LIVE Italia-USA 1-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bolelli/Fognini-Sock/Querrey 7-6 (4) 6-7 (2) 4-6 - azzurri eliminati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, un saluto dalla redazione di OA Sport. E finisce qui. Bolelli/Fognini sconfitti da Sock/Querrey con lo score di 7-6 (4) 6-7 4-6. Finisce qui l’avventura degli azzurri a questa Coppa Davis, sconfitti 2-1 dagli Stati Uniti. 40-15 Out il rovescio di Fognini e due match-point. 30-15 Servizio al centro di Querrey e niente da fare per Bolelli. 15-15 Ottima prima al ...

LIVE Italia-USA 1-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bolelli/Fognini-Sock/Querrey 7-6 (4) 6-7 (2) 4-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Bolelli non trova la misura con il dritto. 4-4 nel terzo set, chiude Querrey a rete. Ora sarà la volta di Bolelli al servizio. 40-30 Bravo Fognini con il dritto, infilando a rete Querrey. 40-15 Bolelli fa punto, mentre Sock si dà a colpi ad effetto. 40-0 Non si salva Bolelli dall’attacco profondo di dritto di Querrey. 30-0 Ace esterno di Sock. 15-0 Spinge con il dritto Sock e niente ...

LIVE Italia-USA 1-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bolelli/Fognini-Sock/Querrey 7-6 (4) 6-7 (2) 3-3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace esterno di Fognini. 30-30 Dritto al centro di Fognini, ottimamente piazzato. 15-30 Dritto incrociato ben eseguito dal ligure. 0-30 Fognini sbaglia con il dritto, attenzione! 0-15 Veronica in rete di Bolelli, sorpreso dal pallonetto di Querrey. 3-3 nel terzo set e l’equilibrio si ristabilisce. Fognini al servizio. 40-15 Ace da sinistra per Querrey. 30-15 Grande giocata di ...