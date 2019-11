LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Iniziano i quarti di finale con

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 AUSTRALIA-CANADA: è tiebreak. Millman 6-6 Pospisil. Si deciderà tutto nello speciale 13esimo gioco. 18.57 AUSTRALIA-CANADA: Millman si garantisce il tiebreak salendo 6-5. A Pospisil nuovamente la patata bollente. 18.54 AUSTRALIA-CANADA: è 5-5, si salva Pospisil. Il primo parziale si allunga. 18.50 AUSTRALIA-CANADA: sprint di Millman che va sul 5-4. Pospisil sarà costretto a servire per rimanere in vita nel primo set. 18.47 AUSTRALIA-CANADA: di pari passo. Millman 4-4 Pospisil: il primo set di questo quarto disi deciderà in volata. 18.44 AUSTRALIA-CANADA: Millman torna a mettere un game a referto. L’australiano rimette il naso davanti: va sul 4-3. 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman 3-3 Pospisil. Ingiocabile il tennista di Vernon per il suo avversario, che non può fare altro che concedere il game al canadese. 18.36 ...

