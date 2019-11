LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Il Canada è il primo

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.08 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 00.06 AUSTRALIA-: GAME SET AND MATCH POSPISIL/SHAPOVALOV! Il duo canadese batte 6-4 6-4 Peers e Thompson e conquista le semifinali di! Ilsfiderà una tra Serbia e Russia, ancora trascnato da un Pospisil in versione deluxe tra singolare e doppio. Partita perfetta delche ottiene il break all’esordio del set e poi chiude senza problemi, per poi giocare in maniera perfetta, rimontando da 0-3, nel secondo set. Finiscono qui, i sogni di gloria australiani. 00.02 AUSTRALIA-: BREAK! Pospisil abbatte Peers sottorete ed ottiene il game del sorpasso per il 5-4. Proprio la rivelazione del torneo, servirà per volare in semifinale. 23.56 AUSTRALIA-: i canguri restano avanti 4 giochi a 3 ma ora il trend del match è condotto da Pospsil e ...

