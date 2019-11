LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Australia-Canada | Pospisil batte

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56: Shapovalov è freddo come il sangue di un cobra! Primo set per lui 6-3. Angolo canadese in festa. Ora i nordamericani sono in vantaggio 1-0 e un set a zero. Se il giovanissimo giocatore dovesse riuscire a vincere anche il secondo parziale, ilvolerebbe in semifinale. 20.53: De Minaur stringe il gap tenendo il suo turno di battuta, per il 5-3. Ora però sarà chiamato per forza a breakkare, altrimenti Shapovalov farà suo il primo set. 20.48: Shapovalov si procura la sua chance di andare a chiudere il primo set sistemandosi sul 5-2 a suo favore. De Minaur è spalle al muro. 20.44: De Minaur accorcia sul 4-2. Il match si gioca sui turni di servizio di Shapovalov. 20.40: 4-1 Shapovalov, break confermato e fuga del Next Gen. 20.36 ...

