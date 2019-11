LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Australia-Canada | Pospisil batte

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.19: tra una ventina di minuti scenderanno in campo, come da programma, Thompson e Peers contro i singolaristi canadesi odierni,e Shapovalov. Cambi in vista? 22.15: GAME SET AND MATCH DE MINAUR! L’no vince in rimonta 3-6 6-3 7-5 contro Denis Shapovalov al termine di una partita incredibile, in cui il finalista delle NextGen ATP Finals ha meritato la vittoria dopo aver sfiorato vari break: al terzo match point, De Minaur porta l’sull’1-1 e tutto si deciderà al doppio. 22.10: BREAK DE MINAUR! L’no, dopo essersi avvicinato a più riprese a strappare il servizio, ci è riuscito, salendo sul 6-5 nel terzo set: al cambio campo, servirà per il match. 22.01: Shapovalov si salva dopo il game ai vantaggi e mette ...

