Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28: fatica Shapovalov, ma alla fine ce la fa a salire 2-1 in un turno di servizio complicato. 20.24: De Minaur fa capire subito di essere sceso in campo con un solo obiettivo: quello di provare a vincere. Fa 1-1. 20.21: Il canadese non sbaglia il primo game al servizio portandosi subito in vantaggio. 20.18: al servizio Shapovalov. 20.14: iniziate le operazioni di riscaldamento. 20.10: Tornano a salire le pulsazioni a Madrid, De Minaur-Shapovalov sono quasi pronti. 20.05: il match è stato posticipato al momento alle 20.15 20.00: il capitano dell’Lleyton Hewitt sta motivando con tutto quello che ha a disposizione De Minaur, in una partita certamente non semplice ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Australia-Canada: Pospisil batte Millman. A breve De Minau… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Australia-Canada: a Pospisil il primo set ma Millman non m… - infoitsport : LIVE - Fognini - Opelka 6-4 6-7 6-3, Italia-Stati Uniti DIRETTA: finali Coppa Davis 2019 -