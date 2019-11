LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Australia-Canada | Pospisil batte

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00: il capitano dell’Lleyton Hewitt sta motivando con tutto quello che ha a disposizione De Minaur, in una partita certamente non semplice contro Shapovalov. 19.55: è previsto per le 20.05 o 20.10 lo start del secondo match di questa sfida. 19.51: Dopo il primo match, il programma prosegue con il secondo singolare in programma: quello fra De Minaur e Shapovalov. L’no deve necessariamente vincere, in caso contrario ilstaccherà il pass per la semifinale. 19.48: il break finale e vincente di, regala la partita al! Il tennista classe 1990 chiude la pratica in due set: 7-6 (7), 6-4. Il collettivo nordamericano si porta sull’1-0 nei confronti della compaginena. 19.42sale ...

