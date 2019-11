LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre 2-1 della Serbia sulla Francia

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.19 GERMANIA-CILE: sta per iniziare il secondo parziale con Mies alla battuta. Ricordiamo che il match è ininfluente ai finiclassifica, Germania già avanti come prima e Cile già fuori. 17.17 GERMANIA-CILE: Un paio di brutti errori di Tablio e una lunga volée di Barrios regalano il primo parziale alla Germania! 76(3) per Krawietz e Mies 17.15 GERMANIA-CILE: in perfetto equilibrio il tie break del primo set, 4 punti a 3 per i tedeschi nel parziale decisivo 17.14 GRAN BRETAGNA-KAZAKISTAN: sarà Germania-Gran Bretagna ai quarti di finale dunque. Esce di scena il Kazakistan nel gruppo E. 17.13 GRAN BRETAGNA-KAZAKISTAN: MURRAY E SKUPSKY battono KUKUSHKIN e BUBLIK 61 64 e la Gran Bretagna avanza ai quarti! 17.11 GERMANIA-CILE: tie break giusto nel primo set, sintomo di grande equilibrio tra i due team. 17.09 GRAN BRETAGNA-KAZAKISTAN: ...

zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia Germania-Cile e Gran Bretag… - dp24it : Promozione pugliese, Coppa Italia: i risultati in tempo reale del ritorno degli ottavi di finale… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Germania nei quarti 1-0 della Serbia e Djokovic avanti su… -