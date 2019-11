LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Germania-CILE Garin fa il suo e sale 5-4 nel terzo set. A questo punto toccherà a Struff provare a prolungare il parziale. 15.24 Germania-CILE Prosegue l’equilibrio tra Struff e Garin, siamo sul 4-4 nel terzo set. 15.22 Gran Bretagna-Kazakistan BUBLIK SCONFIGGE EVANS 5/7 6/4 6/1. 1-1 TRA LE DUE NAZIONI 15.20 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggrappa al servizio e chiude il game! ...

14.51 Germania-CILE Subito Struff che strappa il servizio a Garin nel primo gioco del terzo set. Tedesco avanti 1-0 14.50 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggiudica il secondo set e si va al terzo! 7/5 4/6 contro Evans 14.49 Serbia-Francia DJOKOVIC VINCE 6/3 6/3 SU PAIRE. Serbia-Francia 2-0 14.48 Serbia-Francia triplo match point per Djokovic. Germania-CILE Garin vince il tie break! 7/6

14.23 Serbia-FRANCIA Djokovic senza problemi inizia bene il suo secondo set al servizio e il punteggio è di 1-1 14.22 Germania-CILE Garin non cede di un millimetro e siamo sul 4-4 nel secondo set contro Struff 14.21 Gran Bretagna-Kazakistan turno di servizio senza intoppi per Evans, ora 3-2 nel secondo set. 14.20 Germania-CILE Ancora un turno volato via veloce per Struff che si porta sul 4-3

13.52 Germania-CILE Struff si aggiudica il primo set per 7/6 (7-3) su Garin 13.51 Germania-CILE Strappo di Struff nel tie break e 6-3! Tre set point per il tedesco 13.50 Gran Bretagna-Kazakistan Grande risposta di Evans che salva le palle break e vince il game. Ora è 6-5 nel primo set 13.49 Serbia-Francia Nole non sbaglia ed è 2-1 nel primo set su

13.14 Germania-CILE Struff tiene il servizio a 30 e si porta sul 2-2 nel primo set 13.13 Struff al servizio, si porta sul 40-15, Bublik, intanto è 1-1 contro Evans 13.12 CLASSIFICA GRUPPO C GROUP C Nation Played Won Lost Rubbers W-L Germany 1 1 0 3 – 0 + Argentina 2 1 1 3 – 3 + Chile 1 0 1 0 – 3 + 13.11 CLASSIFICA GRUPPO E GROUP E

12.12 Senza break i secondi set sugli altri campi. 12.09 Francia-Serbia: Tsonga soffre maledettamente nel primo gioco del secondo set nel quale ha annullato altre tre palle break ma non consecutive. 12.01 Germania-Cile: Kohlschreiber, che abbiamo un po' trascurato, vince il primo parziale per 6-4 contro Jarry. 11.59 Francia-Serbia: Al secondo set point Krajinovic chiude il parziale

11.20 E' iniziato il match tra Kyle Edmund e Mikhail Kukushkin. 11.14 Francia-Serbia: Stanno per cominciare Jo-Wilfried Tsonga e Filip Krajinovic! 11.10 Francia-Serbia: Sul campo Santana suonano gli inni nazionali di Francia e Serbia, che giocheranno il confronto probabilmente più equilibrato della sessione. 11.07 Infine sul campo 3 la Gran Bretagna e il Kazakistan si giocheranno a loro

11.07 Infine sul campo 3 la Gran Bretagna e il Kazakistan si giocheranno a loro volta il primo posto nel gruppo E e la vincente affronterà la prima del gruppo C, mentre la seconda miglior seconda, piazzamento per il quale è favorita l'Argentina in quanto a quoziente set, se la vedrà con la Spagna. Per i britannici non ci sarà in campo Andy Murrsy. 11.04 Due delle tre sfide mattutine sono

Il riepilogo della terza giornata delle Finali – La cronaca del doppio di Italia-Stati Uniti Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Finali di Coppa Davis 2019 che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid! Si giocheranno a partire dalle ore 11.00 tre sfide che decideranno i quattro pass ancora da assegnare per

Grazie per averci seguito, un saluto dalla redazione di OA Sport. E finisce qui. Bolelli/Fognini sconfitti da Sock/Querrey con lo score di 7-6 (4) 6-7 4-6. Finisce qui l'avventura degli azzurri a questa Coppa Davis, sconfitti 2-1 dagli Stati Uniti. 40-15 Out il rovescio di Fognini e due match-point. 30-15 Servizio al centro di Querrey e niente da fare per Bolelli. 15-15 Ottima prima al

0-15 Bolelli non trova la misura con il dritto. 4-4 nel terzo set, chiude Querrey a rete. Ora sarà la volta di Bolelli al servizio. 40-30 Bravo Fognini con il dritto, infilando a rete Querrey. 40-15 Bolelli fa punto, mentre Sock si dà a colpi ad effetto. 40-0 Non si salva Bolelli dall'attacco profondo di dritto di Querrey. 30-0 Ace esterno di Sock. 15-0 Spinge con il dritto Sock e niente

40-30 Ace esterno di Fognini. 30-30 Dritto al centro di Fognini, ottimamente piazzato. 15-30 Dritto incrociato ben eseguito dal ligure. 0-30 Fognini sbaglia con il dritto, attenzione! 0-15 Veronica in rete di Bolelli, sorpreso dal pallonetto di Querrey. 3-3 nel terzo set e l'equilibrio si ristabilisce. Fognini al servizio. 40-15 Ace da sinistra per Querrey. 30-15 Grande giocata di

Altro regalo di Sock con il dritto e 2-1 per l'Italia in questo terzo set. Proprio Sock andrà a servire. Vantaggio Italia, ottima prima ficcante di Fognini. 40-40 Sparacchia out il suo dritto Sock e grazia gli azzurri. 30-40 Doppio fallo ancora per Fognini. 30-30 Due buone prime per Fognini, con effetto slice. 15-30 Buona la prima di servizio del ligure e out la risposta di Querrey. 0-30

Se ne va la risposta di Querrey sulla buona prima ad uscire di Bolelli. Gli azzurri tengono il servizio (1-0) nel terzo set. 40-15 In rete il dritto di Sock. 30-15 Entra Sock sulla risposta di Bolelli ,calato in questa fase. 15-0 Dritto in rete di Sock. Inizia il terzo set. Bolelli al servizio. Stavolta il tie-break sorride agli americani 7-2 e si andrà al terzo set. 2-6 Grande recupero di