L’Isola dei Famosi 2020 | Marco Maddaloni inviato? L’indiscrezione

“1.000 euro al giorno per la cocaina”. Droga - sesso e alcol : la confessione choc dell’ex conduttrice e naufraga delL’Isola dei Famosi : Le dichiarazioni della modella e conduttrice tv Fernanda Lessa sono forti e fanno riflettere. Il mondo dello spettacolo divora da dentro, non risparmiando nessuna parte di se stessi. Le parole di Fernanda colpiscono lì dove non è possibile arrivare con i riflettori, anche se il successo può tutto, anche prendere l’anima. La quarta e ultima puntata di Seconda Vita vede intervistati Fernanda Lessa e Hicham Ben’Mbarek. Fernanda confessa ...

Eleonora Giorgi : “Non giro un film da 20 anni - ma ora mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi” : “Non giro un film da 20 anni… Non è uno sgambetto, mi hanno buttato dentro al fossato. Sono 30 anni che espio il matrimonio con Angelo Rizzoli. Ma perché? Qui è tutta politica… appena lui è caduto mi hanno dato un calcio. Io ero molto amata dal pubblico, i miei film hanno incassato 220 milioni di euro. Poi mi hanno presa e messa all’uscio”. È lo sfogo di Eleonora Giorgi che, ospite a Storie Italiane, è tornata a parlare della sua ...

Ex concorrente delL’Isola dei Famosi : “Offro mille euro a chi sodomizza giornalisti antifascisti” : Davide Fabbri, noto anche con lo pseudonimo de 'il vikingo' ed ex concorrente de L'Isola dei Faosi, in un video ha invitato a sodomizzare i giornalisti antifascisti "maschi, di razza bianca e di più di 21 anni" in cambio di una taglia di mille euro in contanti. L'uomo, che si spaccia anche per esorcista, è stato denunciato.Continua a leggere

Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2020? “Tornerei solo se…” : Anticipazioni Isola dei Famosi: Belen Rodriguez nel cast? Parla lei Belen Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione la popolare conduttrice di Tu sì que vales è tornata a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi (esperienza che poi l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo). E a tal proposito Belen ha confessato al magazine ...

Kikò Nalli nel cast delL’Isola dei Famosi 2020 : la decisione di Ambra : Kikò Nalli tra i probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi: Ambra Lombardo è favorevole Fervono i preparativi per il ritorno dell’Isola dei Famosi in tv. Il reality show di Alessia Marcuzzi partirà su Canale 5 la prossima primavera e tra i naufraghi ci sarà, con tutta probabilità, Chicco Nalli. Come svela il settimanale Di Più Tv, […] L'articolo Kikò Nalli nel cast dell’Isola dei Famosi 2020: la decisione di Ambra ...

Kikò Nalli a L’Isola dei Famosi 2020? La reazione di Ambra Lombardo : Isola dei Famosi, Kikò Nalli nel cast di Alessia Marcuzzi? Lui: “Devo parlarne con Ambra” Kikò Nalli, dopo l’esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo degli italiani. Dove? All’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi! Tra le pagine di Di Più Tv, l’ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di aver sostenuto il provino negli studi Mediaset ma che non può ancora ...

Antonio Zequila : «L’Isola dei famosi per pornostar ed ex tronisti - nel litigio con Adriano Pappalardo ci ho rimesso io» : “E’ stata l’esperienza che mi ha portato a farmi conoscere a tutti, dopo anni di gavetta e di teatro anche a fianco di personaggi importanti come Zeffirelli”, Antonio Zequila parla della sua esperienza all’Isola dei famosi nella terza edizione, con alla guida Simona Ventura, che ritiene molto cambiata rispetto alle attuali edizioni. I partecipanti infatti erano di altro livello: “All’epoca l’Isola dei famosi – ha spiegato in un’intervista a ...

Al Grande Fratello Vip e alL’Isola dei Famosi parteciperanno due nomi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare : Sarà il prossimo “Grande Fratello vip” e “L’isola dei Famosi” a stupire per i nomi che parteciperanno. La prossima edizione sarà nel 2020 ma già i giochi sono praticamente fatti. Per ora la conduzione pare che sarà affidata ad Alfonso Signorini che va a sostituire la moglie di Francesco Titti, Ilary Blasi ma anche Alessia Marcuzzi per l’isola dei Famosi. L’indiscrezione dei nomi invece, in queste ore sta girando su tanti siti e su ...

Den Harrow per il mio pianto alL’Isola dei famosi sono stato massacrato : Stefano Zardi meglio conosciuto come Den Harrow è stato un cantante di successo negli anni ’80 ma la fama ha avuto il suo prezzo. Poi ha cercato di nuovo la popolarità con l’Isola dei famosi dove un pianto ormai passato alla storia della tv l’ha marchiato per molto tempo. in un’intervista a “Radio Cusano Campus” ha raccontato: “Se tornassi indietro non farei più Den Harrow perché mi ha tolto più di quello che mi ha dato”, La fama l’ha esposto: ...

Ricordate Den Harrow? Cantante e naufrago delL’Isola dei famosi - oggi lo ritroviamo così : Den Harrow, all’anagrafe Stefano Zandri, è stato uno dei protagonisti del reality di Rai Due nel lontano 2006, quarta edizione. La sua permanenza sull’Isola è stata breve, ma molto intensa. Entrato alla terza settimana (le prime due era tra le riserve), si è ritirato all’incirca tre settimane più tardi con motivazioni che, all’epoca, avevano dato da pensare. In un’edizione piuttosto moscia, la sua presenza aveva risvegliato i naufraghi. Ma che ...

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel sudest delL’Isola - domani i funerali dell’agente penitenziario : Dopo la violenta ondata di Maltempo che ha sconvolto le province di Siracusa e Ragusa e provocato la morte dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, è iniziata la conta dei danni nel sudest dell’isola. La vittima, 52enne, è stata travolta da acqua e fango dell’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto (SR): i funerali dovrebbero svolgersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giuseppe a Rosolini. La ...

Madeira - L’Isola di cui Ronaldo è il re e dove la sua statua ha il “fallo dorato” per il tocco delle turiste : Ora Sul Fatto Quotidiano un’ampia pagina dedicata a Madera, l’isola portoghese dove è nato Cristiano Ronaldo. dove, di fronte al suo museo ed al suo hotel, sorge la statua in suo onore. E’ quella che cercano tutti i turisti, una volta arrivati sull’isola. Perché è lui il re di Madeira. “La portoghese Madeira è il piedistallo da 300mila abitanti del calciatore, adibita a set della culla del mito”. Gli abitanti ...

Asia Argento e l’ex naufrago delL’Isola dei famosi. La megasoffiata : “Ecco chi è” : Il cuore di Asia Argento sembra essere tornato a battere e, questa volta, per un volto che abbiamo già visto nelle vesti di naufrago all’Isola dei famosi. La vita sentimentale dell’attrice e figlia del regista Dario è stata molto movimentata. Dal 2000 al 2007 è stata legata al cantante Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. La coppia ha avuto diversi ritorni di fiamma, ma nel 2017 l’attrice ha avviato le procedure ...

Grande Fratello Vip slitta al 2020 - Canale 5 farà a meno delL’Isola dei Famosi? : Troppe edizioni vip ormai di tutto e forse per questo Canale 5 ha deciso bene di tirare una sorta di freno a meno annunciando che il Grande Fratello Vip slitterà al 2020. L'annuncio è ufficiale ed è arrivato tramite comunicato stampa della rete del Biscione ma svela che la motivazione è l'ottimo risultato ottenuto in questo inizio di stagione dal palinsesto così formato ovvero con la serata della domenica con Barbara d'Urso, quella del ...