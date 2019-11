Lino Guanciale | il sexy volto delle fiction lo confessa per la prima volta | “Meraviglia!”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’attoreè uno dei più apprezzati dai telespettatori Rai. Oltre ad essere protagonista ne ‘Il commissario Ricciardi’, è intento a girare riprese nelle‘L’Allieva’ e ‘La Porta Rossa’. Ma non è tempo solo di pensare alla sua ottima carriera professionale. Per lui si sono infatti aperte le porte dell’amore. La storia con l’attrice di teatro Antonietta Bello è ormai alle spalle ed oraha concesso il suo cuore ad una ragazza non famosa, che dunque non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. L’attore è stato intervistato dal settimanale ‘Mio’ e qui ha svelato tutte le notizie che i fan stavano attendendo con trepidazione. (Continua dopo la foto) “Come procede la vita sentimentale? Molto bene, il cuore funziona alla grande perché c’è una pulizia e tanta serenità nel ...

