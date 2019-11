L’ex calciatore Claudio Marchisio ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del

Porto Torres - incendio distrugge l’auto delL’ex calciatore Antonio Langella : in corso indagini : I carabinieri della Compagnia di Porto Torres (Sassari) indagano sull'incendio divampato nella notte che ha distrutto la Range Rover dell'ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, Antonio Langella. Il rogo è scoppiato verso le 3 e ha carbonizzato l’auto parcheggiata davanti all'ingresso della casa dell’ex giocatore.Continua a leggere

Un poliziotto è stato incriminato per la morte delL’ex calciatore britannico Dalian Atkinson : Un poliziotto è stato incriminato per l’omicidio dell’ex giocatore di calcio Dalian Atkinson, morto a 48 anni il 15 agosto del 2016 dopo essere stato ferito con un taser da un poliziotto fuori dalla casa di suo padre a Telford,

Claudio Marchisio - L’ex calciatore minacciato e rapinato in casa : Brutta serata per Claudio Marchisio. L’ex calciatore è stato vittima di una rapina la sera di martedì 29 ottobre a Vinovo, nel torinese, nella villa di sua proprietà. Come riporta l’Ansa quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus e, minacciando lui e la moglie, li hanno costretti ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti ...

Torino - paura in casa di Claudio Marchisio : rapinatori armati minacciano L’ex calciatore : Tanto spavento e, per fortuna, nessun ferito martedì sera durante la rapina nella villa di Claudio Marchisio, a Vinovo, nei dintorni di Torino. Per diversi minuti l’ex calciatore della Juventus, da poche settimane ritiratosi dal calcio, ha vissuto insieme alla moglie Roberta una brutta avventura: i due si sono trovati improvvisamente davanti quattro rapinatori, con ogni probabilità di origine italiana, che impugnavano pistole e cacciaviti. I ...

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa di Vinovo : Martedì sera l’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa a Vinovo, zona residenziale di Torino. La rapina è stata compiuta attorno alle 21:30 da cinque persone. Repubblica scrive che i rapinatori sono

Marchisio - villa svaligiata : L’ex calciatore costretto ad aprire la cassaforte : Furto nella villa di Claudio Marchisio: cosa è successo all’ex calciatore Notte da incubo per Claudio Marchisio. Ieri sera, intorno alle 19.30, quattro banditi armati e col volto coperto si sono introdotti nella villa di Vinovo dove l’ex calciatore bianco nero vive da anni con moglie Roberta e i figli Leonardo e Davide. I malviventi […] L'articolo Marchisio, villa svaligiata: l’ex calciatore costretto ad aprire la ...

L’ex calciatore Paul Gascoigne è stato scagionato dall’accusa di molestie sessuali : L’ex calciatore britannico Paul Gascoigne è stato scagionato dalle accuse di aver costretto una donna a baciarlo mentre si trovavano su un treno diretto da York a Newcastle, nel 2018. Gascoigne, che ha 52 anni, ha raccontato in tribunale di aver

Gianluca Vialli - L’ex calciatore in cura per un tumore è nel team della Nazionale : “Sono qui anche se è dura”. Fan preoccupati : Gianluca Vialli sta lottando contro un tumore ma nonostante questo da novembre sarà capo delegazione della Nazionale italiana al fianco di Roberto Mancini. L’annuncio è arrivato alla vigilia della partita tra Italia e Grecia che può garantire a Bonucci e compagni la qualificazione all’Europeo con tre giornate d’anticipo ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan anche se, vedendolo nelle foto ufficiali, non hanno potuto ...

“Questa malattia è tanto dura”. Gianluca Vialli - L’ex calciatore torna a parlare del tumore : ecco come sta : Sono state importanti le ultime ore per Gianluca Vialli, l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. l’ex bomber alla vigilia della partita tra Italia e Grecia che può garantire a Bonucci e compagni la qualificazione all’Europeo con tre giornate d’anticipo scioglie le ultime riserve e riabbraccia la famiglia azzurra. Commovente il rientro, anche per l’immagine che Vialli stesso ha ...

Malattia Vialli - le condizioni delL’ex calciatore dopo il tumore al pancreas [FOTO] : Malattia Vialli – Sono state importanti le ultime ore per Gianluca Vialli, l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. Inoltre è stato in trattativa proprio con il club blucerchiato per la cessione del club, una trattativa andata avanti per diversi mesi ma che non ha trovato epilogo positivo. E’ una situazione delicata in casa Sampdoria, i tifosi stanno portando ...