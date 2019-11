L' estinzione del reato tributario impedisce l' applicazione della confisca per equivalente

Clima - pinguini imperatore a rischio estinzione : declino dell’86% entro il 2100 al ritmo attuale : entro i prossimi 80 anni, i pinguini imperatore potrebbero scomparire a causa della perdita di ghiaccio nei loro habitat dovuta ai cambiamenti Climatici. I pinguini imperatore costituiscono le loro colonie solo in condizioni molto specifiche: devono poter aver accesso al ghiaccio su cui riprodursi e devono avere facile accesso al mare per procacciare il cibo per se stessi e per i loro piccoli. Tuttavia, man mano che il pianeta si riscalda, ...

L’estinzione del Movimento 5 stelle non può essere fermata : Solo un anno e mezzo fa il M5S, con una campagna elettorale scandita da “onestà, onestà!” e incentrata sulla lotta alle diseguaglianze, alla corruzione, alle mafie, alla spartizione partitocratica di Rai e altri mille enti a nomina politica, otteneva quasi undici milioni di suffragi, il 32,68% alla Camera e il 32,22% al Senato.Contro ogni logica e ogni decenza, Di Maio si accordava con Salvini per spartirsi le poltrone ...

Un impatto apocalittico alla fine dell’ultimo periodo glaciale : una controversa teoria sull’estinzione della macrofauna : Secondo la controversa teoria dell’impatto del Dryas recente, avanzata nel 2007, uno sciame meteorico o una cometa avrebbe colpito la Terra circa 12.800 anni fa, causando un periodo di freddo estremo che avrebbe contribuito all’estinzione di oltre 35 specie di megafauna tra cui – riporta Global Science – bradipi giganti, gatti dai denti a sciabola, mastodonti e mammut, oltre che a un drastico declino delle prime popolazioni umane. ...

Instagram - la morte del Like porterà all'estinzione degli influencer?

Cambiamenti climatici - i ghiacciai delle Alpi italiane in via di estinzione : Legambiente ha organizzato una tre giorni di «veglie funebri» dedicata ad altre masse di ghiaccio del versante Alpino italiano in via di estinzione o seriamente minacciate