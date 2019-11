Le mamme nell’alimentazione dei figli promuovono i surgelati

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019) Pratici e pronti all'uso, isono un alleato in cucina che consente di avere a disposizione tutto l'anno alimenti tipicamente stagionali. Anche leitaliane, sempre attente e consapevoli in fatto di alimentazione dei propri, li scelgono per garantire loro una dieta varia e bilanciata, come emerso da una ricerca realizzata da Doxa per l'Istituto italiano alimentisu 400contra i 3 e i 14. Vittorio Gagliardi, presidente Iias: "Dalla ricerca è evidente che ormai il 99% delleusa i prodotti- ci ha detto Vittorio Gagliardi, presidente di Iias - e una su due lo fa anche due tre volte a settimana: inon sono più un prodotto emergenziale ma fanno parte della cucina italiana". Gli alimentisono stati promossi anche da un esperto come Claudio Maffeis, professore di Pediatria all'Università di Verona: "I...

ilfogliettone : Le mamme promuovono i surgelati nell'alimentazione dei figli - -