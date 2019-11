Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – Ventiquattrosi da fiore, che a marzo regaleranno ai romani la tipica fioritura, sono stati piantati questa mattina al Parco centrale del Lago dell’Eur per celebrare la Giornata nazionale degli alberi. Alla piantumazione dei, alti 2 metri e mezzo e con un tronco dalla circonferenza di 25/30 cm, hanno partecipato i bambini dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci che, date le piogge di questi giorni, si sono divertiti lavorando tra l’erba fangosa con palette, terriccio e galosce. Iandranno ad abbellire la Passeggiata del, che sara’ ulteriormente riqualificata anche con un intervento di rifacimento dei vialetti, con il primo dei tre lotti previsti entro la fine del 2019 per un impegno di spesa di 105.000 euro. Organizzatore dell’evento, Eur SpA, proprietaria del Parco, con la collaborazione attiva del ...

romadailynews : Laghetto #Eur, studenti piantano 24 ciliegi del Giappone: #Roma – Ventiquattro ciliegi… - IJBG_ItalyJapan : RT @italiagiappone: Roma Eur come il #Giappone: al laghetto 24 nuovi #ciliegi per la festa degli alberi - - italiagiappone : Roma Eur come il #Giappone: al laghetto 24 nuovi #ciliegi per la festa degli alberi - -