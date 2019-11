L’abuso di antibiotici uccide 10mila italiani l’anno

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sono più dile persone che muoiono ogni anno in Italia a causa di batteri che resistono agli. È il dato più alto dei paesi europei per morti dovuti a questo fenomeno, che in totale nell’UE sono 33mila. È stato l’Istituto Superiore di Sanità a diffondere i dati in occasione della Settimana mondiale per l’uso consapevole degli. Cosa causa queste morti? L’uso eccessivo e non sempre a proposito di questi farmaci che porta all’antibiotico resistenza. Vale per i medici e per l’autoprescrizione dei pazienti. Il no è all’utilizzo fai da te, come se qualsiasi patologia possa migliorare usando un antibiotico. Ogni cittadino può fare qualcosa: utilizzare glisolo in quelle situazioni in cui il medico lo indichi, non chiederese il medico dice che non servono, non usare gligià in casa e che erano stati prescritti per altri o ...

