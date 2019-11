La storia di Umberto di Bari sepolto in casa dai rifiuti | nuova vita grazie a

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Una doccia calda e vestiti puliti. Unatuttasenza cianfrusaglie di ogni tipo cheaveva raccattato nel tempo dalla spazzatura. In altre parole: unaper l’uomo baresedainella sua. Pomeriggio5 se ne sta occupando da giorni con un’inviata che a Bar

CarloCalenda : Poveri Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto II che pure qualcosa (non troppo per la verità) hanno signific… - HeyThreshold : Avrei evitato certi dettagli morbosi, non necessari a raccontare la storia di Umberto, ma sembra una bella storia a… - Puntadellasuina : @pomeriggio5 Quella di Umberto è la storia più bella che avete raccontato -