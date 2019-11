La sanità italiana è nona al mondo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) Lasi posiziona al nono posto di una particolare classifica sulla qualità e l'accesso all'assistenza sanitaria, basata sul Global Burden of Disease (Gbd). La precedono Islanda, Norvegia, Olanda, Lussemburgo, Australia, Finlandia, Svizzera e Svezia. Il Gbd è un rapporto che viene redatto in seno all'Organizzazione mondiale delladal 1990 a cura dei ricercatori della Disease Burden Unit e dell'Institute of Health Metrics and Evaluation che pubblica i dati per i quali vengono utilizzati diversi parametri: anni di salute persi nel corso della vita, il Daly (Disability Adjusted Life Years); un altro misuratore degli anni trascorsi in disabilità (Yld), l'aspettativa di vita in termini di longevità ma anche di anni da vivere in buona salute (Hale, Healthy Life Expectancy) e altri. In Italia l'aspettativa di vita è di 85,3 anni per le donne e 80,8 anni per gli uomini che ...

