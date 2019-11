La regina Elisabetta ha dovuto «licenziare» il figlio «preferito» Andrea di York

La regina Elisabetta ha deciso di «licenziare» il figlio «preferito» Andrea di York : La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019Il 20 novembre 2019 è stato il giorno in cui Elisabetta II ha festeggiato 72 anni di matrimonio (con il principe Filippo), ma è stato anche uno dei giorni più ...

Il 2019 è nuovo "annus horribilis" per la regina Elisabetta? - : Francesca Rossi Per la regina Elisabetta il 2019 potrebbe essere un nuovo “annus horribilis”, un periodo infelice come fu il 1992, a causa delle presunte incomprensioni con Harry e Meghan, lo scandalo Epstein che ha coinvolto il duca di York e l’ombra della Brexit Il 2019 non è stato un anno facile per la regina Elisabetta. È piuttosto probabile che la sovrana lo ricordi come un nuovo “annus horribilis”, allo stesso modo del 1992. Il ...

La regina Elisabetta II si trucca da sola - : Biagio Carapezza La sovrana britannica è solita curare da sé il proprio make-up eccetto in una sola particolare occasione dell'anno Angela Kelly è stata per molto tempo una assistente personale della regina Elisabetta II. Nei lunghi anni di lavoro a fianco di sua maestà, la donna ha avuto modo di scoprire fatti e abitudini della vita quotidiana della regnante. Tutti questi aneddoti e curiosità sono stati alla fine raccolti in un ...

Il principe Andrea rompe il silenzio : “Non ho mai fatto sesso con minorenni”. Ma la regina Elisabetta prende le distanze dal figlio : “Mi mangerei le mani ogni giorno“. Così ha detto il principe Andrea in una discussa intervista alla Bbc ammettendo di essersi pentito della sua frequentazione con il miliardario Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di pedofilia, morto suicida in carcere, e rompendo il silenzio sul suo coinvolgimento nello scandalo sessuale. Il Duca di York ha riconosciuto l’errore e ha confessato di aver messo in “imbarazzo” la ...

La regina Elisabetta e il principe Filippo - fu tradimento? Gli indizi in The Crown fanno tremare Buckingham Palace : La Regina Elisabetta ha tradito il principe Filippo? È quanto si chiedono i sudditi della Corona. E Buckingham Palace trema in seguito a un gossip che avrebbe del clamoroso. La fermezza del carattere della più longeva regnante del popolo britannico, la sua rigidità nel seguire le regole e il suo distacco dai pettegolezzi l’hanno resa un simbolo di purezza che, in caso di conferma del presunto tradimento, andrebbe a intaccare la fiducia in un ...

Kate Middleton - il gesto inaspettato di William nei confronti della moglie. La regina Elisabetta furiosa : Kate Middleton, il gesto inaspettato di William nei confronti della moglie. La regina Elisabetta furiosa. I duchi di Cambridge sono tra i membri più amati della famiglia reale. Sempre disponibili e discreti, cercano di far avere ai loro figli una vita più normale possibile. Ma anche il principe William, per una volta, avrebbe rotto il protocollo. Il fatto risale al fidanzamento con Kate Middleton, ufficializzato il 16 novembre 2010. Quello del ...

La regina Elisabetta ha avuto una relazione con Lord ‘Porchie’ Porchester? : È un’insinuazione che sta rimbalzando su tutti i tabloid britannici e che pare stia creando imbarazzo a Buckingham Palace. A seminare il dubbio è la terza stagione della serie The Crown, in onda su Netflix: la regina Elisabetta ha avuto una relazione clandestina? L’amante sarebbe stato Lord ‘Porchie’ Porchester: secondo la serie, la regina, provata dalle liti con Filippo, avrebbe vissuto una passione con l’uomo. The ...

Mose - chi è Elisabetta Spitz : l'ex regina degli immobili di Stato scelta come supercommissaria : Architetta con una lunga carriera nella macchina pubblica è stata per otto anni alla guida dell'Agenzia del Demanio e cinque a quella di Invimit, la controllata pubblica che si occupa della dimissione del patrimonio immobiliare italiano. Ex moglie di Marco Follini, oggi è...

"Meghan e Harry non passeranno il Natale con Elisabetta" : lo sgarbo della coppia alla regina : Harry e Meghan dicono “no” alla Regina: non passeranno il prossimo Natale nella residenza reale di Sandringham, ma a Los Angeles. È la prima volta che una coppia della famiglia reale mancano all’appuntamento natalizio con la sovrana. I Duchi di Sussex hanno preferito gli Usa e portaranno il piccolo Archie in visita nonna materna, Doria Ragland. Lo riporta il Daily Mail. Dopo annunciato uno stop di sei settimane per ...

La regina Elisabetta ancora a cavallo a 93 anni : La regina Elisabetta non si smentisce mai. A 93 anni appare ancora una donna forte e piena di energie al punto da poter “bacchettare” persone molto più giovani di lei, ma stranamente meno vigorose. Come riporta il magazine People, lo scorso lunedì, subito dopo gli eventi ufficiali del Remembrance Day, Sua Maestà è stata avvistata nella tenuta del Castello di Windsor mentre cavalcava accompagnata dal suo capo stalliere Terry Pendry. Per ...

