La pornostar Mia Khalifa svela passione per il calcio | i tre calciatori preferiti FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) LaMiaè una grande appassionata di, si tratta di una grande ammiratrice e tifosa del West Ham ed adesso hato laper tre, non mancano le sorprese. Tra iche più le piacciono ci sarebbero due leggende del passato come spiegato in un’intervista a Arsenal Fan Tv, i nomi sono quelli di Zinedine Zidane e David Beckham, su quest’ultimo ha detto: “Mi fa ridere ogni volta che lo sento parlare con quella voce che è più alta della mia quando avevo 12 anni. È davvero divertente”. Invece, su Zidane ha detto: l’ho scelto “perché è stata la cosa più eccitante che ho visto accadere in una partita di. Amo la violenza! (forse riferito alla testata a Materazzi nei Mondiali 2006, ndr). Quello è stato il momento più bello di tutti i tempi”. Il terzo nome a sorpresa è quello di Aaron Mooy. Matteo Voltolini, il ...

CalcioWeb : La pornostar #MiaKhalifa svela passione per il calcio: i tre calciatori preferiti [FOTO] - Henry14080915 : @CentoxCentoProd voglio essere un'industria di attori di pornostar ho un grosso cazzo nero non cremoso veloce cremo… - notizieit : Quali sono i calciatori preferiti dalla pornostar Mia Khalifa? -