La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker

Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band : Xiaomi presenterà una nuova Mi Band in india il 21 dicembre. Il teaser lascia pensare a una Mi Band 3i, dedicata ai runner, ma le informazioni sono davvero poche. L'articolo Xiaomi fissa la data di lancio di una nuova Mi Band proviene da TuttoAndroid.

Mai più notti fredde con la nuova coperta intelligente riscaldante di Xiaomi : Xiaomi, tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin, presenta la nuova coperta intelligente riscaldante da 25 euro L'articolo Mai più notti fredde con la nuova coperta intelligente riscaldante di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Questa nuova lampadina smart di Xiaomi costa 16 euro : ecco la nuova Yeelight Smart LED Bulb : La Yeelight Smart LED Bulb è la nuova lampadina LED intelligente con supporto ad Assistente Google a 16 euro L'articolo Questa nuova lampadina Smart di Xiaomi costa 16 euro: ecco la nuova Yeelight Smart LED Bulb proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 SE riceve il primo assaggio di Android 10 con la nuova MIUI 11 China Developer : Il roll out di MIUI 11 è iniziato pochi giorni dopo la presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso 25 settembre in Cina, e sta raggiungendo gli smartphone destinati a ricevere l’aggiornamento. Anche se nella maggior parte dei casi l’aggiornamento non corrisponde a una nuova versione di Android, alcuni modelli stanno ricevendo l’atteso Android 10. Dopo la […] L'articolo Xiaomi Mi 9 SE riceve il primo assaggio di Android ...

Cercate una power bank con ricarica rapida? Ecco la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W : La Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W è la nuova Power Bank da 20000 mAh e con ricarica rapida L'articolo Cercate una Power Bank con ricarica rapida? Ecco la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W proviene da TuttoAndroid.

Yeelight 1S è la nuova lampadina smart di Xiaomi che consuma meno : Yeelight è una delle tante compagnie che orbitano nell’ecosistema di Xiaomi ed è specializzata nella realizzazione di sistemi di illuminazione, dalle semplici lampadine ai più complessi lampadari o lampade da pavimento. L’ultima proposta della compagnia cinese è Yeelight 1S, una lampadina intelligente a LED che va ad evolvere i modelli già presentati in passato. Troviamo […] L'articolo Yeelight 1S è la nuova lampadina smart di ...

Autonomia di 100 giorni e sensore IR : ecco la nuova Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition : La Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition è una fotoCamera Smart da esterni con Autonomia di 100 giorni L'articolo Autonomia di 100 giorni e sensore IR: ecco la nuova Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition proviene da TuttoAndroid.

nuova minaccia per device Samsung - Huawei e Xiaomi : lista modelli in pericolo dal 4 ottobre : Arriva ancora una volta una pericolosa minaccia per gli utenti in possesso di diversi smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi. Giusto per citare i brand più popolari tra quelli coinvolti nella notizia che sta prendendo piede oggi 4 ottobre. Dopo avervi segnalato alcune applicazioni dannose da rimuovere nel più breve possibile dal vostro device, come probabilmente ricorderete tramite l'apposito articolo, questo venerdì occorre concentrarsi su ...

Xiaomi presenta Hey Plus 1S - la una nuova smartband economica con display AMOLED : Xiaomi Hey Plus 1S è la nuova smartband lanciata dal colosso cinese a distanza di un anno dalla prima generazione di questa serie. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi presenta Hey Plus 1S, la una nuova smartband economica con display AMOLED proviene da TuttoAndroid.