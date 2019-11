La madre non prepara il pranzo e il figlio la minaccia con ascia e martello

“Per non essere perseguitata da mia madre…”. Heather Parisi - cosa è successo alla figlia Jacqueline : È successo il putiferio dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso durante la quale era ospite Heather Parisi. La ragazza di “Cicale” ha parlato della sua famiglia, del suo lavoro, dei periodi più bui della sua vita. Durante l’intervista, su Instragram, è spuntata la story della figlia Jacqueline, 19 anni, che, taggando Barbara D’Urso ha scritto: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia ...

Live non è la d'Urso - la figlia grande di Heather Parisi contro la madre : "Perché non le chiedete..?" : Da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso si è parlato a lungo dei due gemelli fatti in provetta da Heather Parisi e dal marito quando lei aveva 50 anni. Adessi i figlioletti ne hanno nove. Bene, poco si parla del fatto che la showgirl avesse già due figlie grandicelle. Ora le ragazze parlano, anzi u

«Io sono Giorgia - sono una madre». Meloni - leader FdI : «Serve un welfare per le famiglie - altrimenti l’Italia non avrà futuro» : Donna. Madre. E politica. Giorgia Meloni è presidente di Fratelli di Italia e ha una figlia, Ginevra, di tre anni. Durante il governo gialloverde ha presentato una proposta di legge per rendere totalmente gratuiti gli asili nido. La famiglia è tutta sulle spalle delle donne. Siamo ancora in una società fortemente patriarcale? «Sì, purtroppo. E dire che basterebbe occuparsi della questione femminile per risolvere il problema del lavoro in ...

Domenica In - Giorgio Panariello in lacrime : “Non ho mai conosciuto mio padre. Mia madre? La vedevo solo nelle grandi occasioni” : “Mi sono molto emozionato, grazie Mara. Mi avevano avvisato che venire qui da te poteva significare anche spendere qualche lacrimuccia, che non fa mai male, nella vita. Grazie”. Così ha detto Giorgio Panariello, visibilmente commosso, a Mara Venier al termine della sua intervista a Domenica In. L’attore toscano è stato ospite della puntata di Domenica 17 novembre dove ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita ...

Daniele - morto a 16 anni dopo aver sottratto l’auto alla madre : “Non fate come nostro figlio” : Il messaggio di dolore dei genitori di Daniele Burelli, il 16enne morto nell'incidente a tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, dopo aver sottratto di nascosto l'auto alla madre: "Per favore non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate... Vivetela".Continua a leggere

Piazza Fontana - la madre di tutte le stragi. Il magistrato Guido Salvini e il giornalista Sceresini completano il puzzle : “Non è più un mistero” : 17 vittime e 88 feriti. Questo il bilancio della strage di Piazza Fontana, attribuita ad Ordine Nuovo, gruppo eversivo di estrema destra attivo in Italia negli anni di piombo. Guido Salvini, magistrato autore dell’inchiesta sull’attentato che ha fatto luce sulla strage del 12 dicembre 1969, ha presentato a Milano Bookcity il libro scritto con il giornalista Andrea Sceresini. Il testo prende spunto da nuovi elementi, cercando di ...

Venezia - torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di maltempo : muoiono avvelenati da una fuga di gas : Era tornato a casa dalla madre, nel centro storico di Venezia, nel quartiere San Giuseppe di Castello, perché non voleva lasciarla sola in questi giorni di acqua alta e maltempo. Qui venerdì 15 novembre sono stati trovati morti dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ad allertare i soccorsi, sono stati i parenti e gli amici che, non sentendoli da ore, si sono preoccupati. Secondo una prima ricostruzione dei militari, a causare la morte della ...

Rosy Abate non avrà la terza stagione ma un prequel. “madre mia zero idee. Ma chiudere qua?” : e ci scappa il “like” di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà un terza stagione? L’interrogativo ha finalmente una risposta: la fiction non avrà un seguito. La serie in onda su Canale 5, unico successo nel settore per la rete ammiraglia Mediaset, lascerà al pubblico il lieto fine con Rosy alle prese con la ritrovata felicità e con suo figlio Leonardo arruolato in Polizia. Non ci sarà, dunque, un sequel ma le sorprese non sono finite perché il produttore Pietro Valsecchi ha annunciato ...

“Perché non voleva diventare madre”. Nadia Toffa - mamma Margherita svela quel segreto così intimo della figlia : Si chiama “Non fate i bravi” ed è il libro postumo di Nadia Toffa che la signora Margherita, mamma di Nadia, è andata a presentare a “Quarto grado”. mamma Margherita ha lasciato, anche nel programma di Gianluigi Nuzzi, grande amico di Nadia, un ricordo di sua figlia. Ma come si fa a dimenticare una donna come Nadia? Uno scricciolo pieno di forza e determinazione che non aveva paura di nulla, soprattutto non aveva paura di stare dalla parte dei ...

Ilona Staller : ‘ho paura per mio figlio’ - Ludwig non risponde più a messaggi madre : Roma – “Ho paura per mio figlio“. La preoccupazione di una madre, Ilona Staller. Ludwig, 26 anni, avuto da Cicciolina con Jeff Koons, è nei guai per droga, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso, alcune settimane fa, in un appartamento a Roma insieme a tre ragazzi del Gambia. Nella casa nella zona di Roma Nord, sulla Cassia, sono stati trovati eroina e hashish. Gli altri tre ‘coinquilini’ sono finiti agli ...

“Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…”. L’intervista all’attaccante del Trani è imperdibile. Il filmato è già un cult : Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante del Trani che milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai ...

Iva Zanicchi a Verissimo : "Mia madre preferiva Ornella Vanoni a me" : In occasione dell'uscita della sua autobiografia Nata di luna buona, la cantante Iva Zanicchi ha presentato il suo libro a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. L'artista, vincitrice di tre Festival di Sanremo e in gara l'ultima volta con Ti voglio senza amore nel 2009 (presa in giro per questo da Roberto Benigni) ha rivelato un episodio della sua vita.La Zanicchi ha raccontato che ...

L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualcosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...