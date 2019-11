Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) (Foto: Apple) Per i nuovi11,11 Pro e11 Pro Max arriva da Apple la specialeufficiale Smart Battery che in un colpo solo aggiunge il 50% di autonomia in più e anche unfisico che fa da otturatore. Una soluzione ideale per chi vuole sfruttare gli ultimi melafonini in modo creativo. Non è un’idea inedita quella dellaperconfisico per l’otturatore incluso; per esempio tre anni fa su Kickstarter aveva fatto molto bene la proposta Moment. Ma è la prima volta che Apple si muove direttamente in questa direzione, proponendo una cover marchiata sul retro dal logo della mela morsicata, acquistabile sull’Apple Store online e nei negozi in giro per il mondo. Smart Battery Case per11 si veste al volo sullo smartphone grazie all’elastomero e presenta un interno in microfibra morbida che accoglie il ...

MilanoCitExpo : La custodia originale per iPhone 11 che un tasto per la fotocamera #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - CouponsOfferte : COVER CUSTODIA IN PELLE APPLE IPHONE X - PRODOTTO ORIGINALE APPLE! ROSA FUCHSIA sconto del 53% da 40.00 euro a 18.9… - leonardometalli : iPhone X 256G bianco come nuovo con cuffia e alimentatore mai scartati custodia in pelle e custodia in silicone sca… -