La colf che fotografa le stanze della casa non viola la vita privata del datore di lavoro

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non è solo il governo a cercare di contrastare in tutti i modi possibili il cosiddettonero, ovviamente anche altre istituzioni dello Stato sono impegnate su questo fronte, prima fra tutte la Magistratura. Tra le diverse tipologie di, una categoria dove ilnero è molto diffuso è quellacollaboratrici familiari e domestiche. Ora una sentenzaCorte di Cassazione è intervenuta a disciplinare gli strumenti di prova a disposizione delle collaboratrici domestiche per provare il proprio rapporto di. Ci riferiamo alla Sentenza n° 46158/2019Quinta Sezione PenaleCorte di Cassazione del 13 novembre 2019, ma le cui conclusioni sono state rese note solo in settimana. Con questa pronuncia il Supremo Collegio ha stabilito che una collaboratrice domestica chegli ambientidove presta la sua opera per provare il proprio rapporto ...

