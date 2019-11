“Kiko e Ambra? Ecco cosa penso” Tina Cipollari rompe il silenzio sull’ex | la nuova

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) Continua a tenere banco la controversa relazione sentimentale tra Chicco Nalli, conosciuto come Kikò, e la professoressa originaria della Sicilia,Lombardo. Nonostante le dure critiche rivolte alla coppia nata durante il ‘Grande Fratello’ e le voci di tradimenti, l’amore tra i due regge ancora. Ed ora a parlare di loro ci ha pensato una persona speciale. Stiamo parlando della storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ ed ex moglie di lui,, la quale ha avuto tre figli insieme a Kikò: Francesco, Gianluca e Mattias. In passato i commenti su di loro non sono stati proprio entusiasmanti, ma adesso la Vamp del dating show condotto da Maria De Filippi ha utilizzato parole più dolci. L’incontro connon è mai avvenuto, quindi non si è ancora in presenza di una famiglia allargata. Peròha voluto esprimere il suo pensiero al settimanale ‘Nuovo’: “Il mio ex marito ed ...

nico_lai93 : RT @domenicalive: Kiko Nalli parla del presunto tradimento di Ambra a #domenicalive! Che puntata #choc - nico_lai93 : RT @domenicalive: Video #choc del presunto tradimento di Ambra e Gaetano! A #domenicalive c'è un Kiko Nalli furioso! - infoitcultura : ‘Domenica Live’, Kikò Nalli furente dopo la paparazzata di Ambra Lombardo e Gaetano Arena si scontra con Barbara D’… -