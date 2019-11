Kate Middleton furiosa | i media hanno ‘preso di mira’ la figlia Charlotte | “Speaker

Una vita di regole e obblighi per Kate Middleton e Meghan Markle : Carlo Lanna Ci sono regole rigide da rispettare se sei un membro della royal family e Kate Middleton e Meghan Markle sono consapevoli che non è affatto facile essere sposati con Windsor Essere un membro della royal family non è affatto facile. E lo sanno molto bene sia Kate Middleton che Meghan Markle. Le due duchesse sono sempre sotto l’occhio del ciclone per ogni look che indossano, per ogni sorriso che regalano al popolo ...

Quando Kate Middleton ha sfidato il protocollo con le trasparenze - : Francesca Rossi Più di una volta Kate Middleton ha sfidato con eleganza le regole del protocollo che vieterebbero abiti con trasparenze e il risultato è stato un esempio di eleganza ed equilibrio tra gusto personale e dovere Kate Middleton ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di charme ed eleganza. In realtà lo stile della duchessa di Cambridge non avrebbe più bisogno di conferme, tanto è sobrio ma raffinato. Kate sa ...

Kate Middleton furiosa - sua figlia Charlotte presa di mira : Kate Middleton, differentemente da Meghan Markle, non ha mai dato alcun segno di disagio nei confronti della pressione mediatica. Ma quando si toccano i suoi figli, le cose cambiano. Lei e suo marito William sono infatti andati su tutte le furie dopo che Greg James, dj della BBC Radio 1, ha preso in giro la piccola Charlotte, 5 anni, per aver stretto la mano alla sua insegnante il primo giorno di scuola. Lo scorso settembre la Principessina, ...

Kate Middleton fa la diva di Hollywood e ruba il posto a Meghan Markle : Una serata Hollywoodiana di quelle che piacciono tanto a Meghan Markle. Tanto che l’anno scorso proprio i duchi di Sussex avevano presenziato in tutto il loro glamour. L’edizione 2019 del Royal Variety Show è toccata a Kate e William. E la Middleton ha saputo fare la diva tanto quanto la cognata. A partire dall’abito in pizzo che lasciava la schiena scoperta. Al Palladium Theatre di Londra, i duchi di Cambridge hanno ...

Due assistenti personali di Kate Middleton se ne vanno - : Francesca Rossi I tabloid raccontano che Kate Middleton avrebbe licenziato una sua storica collaboratrice, mentre un’altra se ne sarebbe andata dopo soli due anni di servizio e questi due fatti, accaduti in appena un mese, hanno fatto scattare le polemiche Kate Middleton ha un intero staff a sua disposizione e, dato il suo ruolo di futura regina consorte, ogni collaboratore ha delle mansioni di grande responsabilità. Finora non ...

Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle : al galà glamour con l'abito trasparente : Kate Middleton e il principe William non sbagliano un colpo. Impeccabili e sorridenti come al solito, hanno presenziato al Royal Variety Show, una serata in perfetto stile hollywoodiano che...

Kate Middleton ricorda l'anniversario con il Principe William - : Sofia Lombardi Kate Middleton celebra i nove anni di fidanzamento con il Principe William, con un romantico richiamo per il look sfoggiato durante la Royal Variety Performance Kate Middleton affascina tutti con un meraviglioso abito di Alexander McQueen: un look del tutto regale sfoggiato durante l'evento benefico della Royal Variety Performance, lo spettacolo tenutosi presso il London Palladium. La rappresentazione prende vita ogni ...

Kate Middleton - le immagini più recenti - : Fonte foto: Getty ImagesKate Middleton, le immagini più recenti 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Kensington Palace Sofia Lombardi Kate Middleton appare bellissima duranta la Royal Variety Performance: l'evento caritatevole si tiene annualmente presso il Palladium Theatre a Londra Le immagini più recenti di ...

Kate Middleton e l’effetto «nude» in Alexander McQueen : L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito trasparente di Kate Middleton alla Royal Variety Performance 2019L'abito ...

La passione segreta di Kate Middleton - : Carlo Lanna Kate Middleton ha una passione sfrenata per i reality show, lo conferma il Principe William durante una serata di beneficenza a cui hanno partecipato i duchi in veste di ambasciatori della Corona Anche i reali inglesi sono esseri umani. Non sono diversi da noi solo perché vivono nel lusso più sfrenato. A confermarlo è stato il principe William il quale, di recente, ha confessato una delle tante passione segrete di sua ...

Kate Middleton è da sogno tra pizzi e trasparenze alla Royal Variety Performance : Kate Middleton e William hanno assistito per la terza volta da quando sono sposati al Royal Variety Performance. Anche in questa occasione la Duchessa di Cambridge non ha deluso le attesa, incantando il mondo con un look da favola. Come fa per tutti gli eventi più formali, Kate sceglie un abito firmato da Alexander McQueen, il brand del suo abito da sposa, dei tre look per i battesimi dei figli, dell’outfit per il matrimonio di Harry e ...

La rivincita di Meghan Markle su Kate Middleton. Ecco chi è la persona più alla moda della royal family - : Carlo Lanna Seconda un'attenta ricerca, è Meghan Markle la donna più influente dell'anno e della royal family, battendo di fatto lo stile low cost di Kate Middleton Gli attriti fra Meghan Markle e Kate Middleton sono all’ordine del giorno. Anzi, come riportano i giornali di gossip più aggiornati, fra le due duchesse il rapporto è ai ferri corti: non sono mai state più distanti di così. E questi dissidi si riflettono anche sulla loro ...

Così Kate Middleton e William hanno festeggiato il nono anniversario (di fidanzamento) : Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate Middleton e William al Royal Variety Performance Kate ...

Meghan Markle batte Kate Middleton : è lei la più influente : Meghan Markle e Kate Middleton non potrebbero essere più diverse di così. Estremamente differenti nel portamento, nel carattere e nello stile, le due sono sempre più lontane. Tra liti, frecciatine, silenzi imbarazzanti e ripicche, le cognate reali continuano a dividere anche i loro fan, sempre pronti a schierarsi dalla parte di una o dell’altra. Questa volta a cantare vittoria sono, però, i sostenitori di Meghan Markle. La duchessa di Sussex, ...