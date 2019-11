Juventus | verso la ripresa del campionato | Pjanic in gruppo | lavoro personalizzato per CR7

Juventus verso l'Atalanta : Matuidi recuperato - Rabiot affaticato - migliora Alex Sandro : Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per preparare la gara di sabato contro l'Atalanta. Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Juan Cuadrado che rientrerà domani. Dunque la preparazione è entrata nel vivo e il tecnico ha potuto cominciare a fare le prime valutazioni di formazione: per l'allenatore sono arrivate buone notizie. Infatti Blaise Matuidi oggi si è allenato con i compagni ed è a ...

Verso Atalanta-Juventus - capitolo infortuni : tripla assenza per Sarri! : ATALANTA JUVENTUS- Pochi giorni alla super sfida tra Atalanta-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere la vetta della classifica, con Inter impegnata nella sfida contro il Torino. Sarri dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro. Il primo ha rimediato una leggera frattura alla cartilagine della costola, e il suo ritorno potrebbe concretizzarsi solamente in vista della ...

Atalanta-Juventus - la possibile formazione bianconera : Alex Sandro verso il forfait : La serie A riparte sabato 23 novembre con Atalanta-Juventus. La formazione bianconera scende in campo a Bergamo in questa complicata trasferta della tredicesima giornata di campionato. L'undici allenato da Maurizio Sarri ha conservato la prima posizione in classifica, ma deve guardarsi le spalle da un'Inter che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si torna a giocare dopo gli impegni delle nazionali per le qualificazioni a Euro 2020. ...

Juventus - caso Ronaldo : nuovo gesto di CR7 verso la squadra - pace fatta : Juventus – Nelle ultime settimane, quelle successive a Juve Milan, le polemiche sul caso Ronaldo sono aumentate a vista d’occhio. Il portoghese, sostituito al minuto 55 esce dal campo senza passare dalla panchina e verso la fine abbandona lo stadio. gesto che non è passato in secondo piano, Sarri ha poi spento le polemiche nel post gara spiegando che non era al meglio fisicamente. Seguirono settimane di dubbi, spazzati via ieri da ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic verso la Premier - Rakitic piace (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questi giorni di sosta per la serie A. Il club bianconero pensa già a come rinforzare una squadra che nel campionato italiano sembra essere imbattibile e che anche in Europa ha già staccato il pass per il prossimo turno di Champions League. Alzare questa coppa è l'obiettivo primario e anche per questo motivo si cercheranno solamente elementi che possano davvero alzare il livello di una ...

Atalanta : verso la sfida alla Juventus - anche Gosens e Freuler dovrebbero farcela : Atalanta-Juventus di sabato 23 novembre alle 15 sarà la gara che aprirà la tredicesima giornata di serie A. Dopo la sosta, i bergamaschi affronteranno quindi l’avversario più difficile, la capolista che nessuno è riuscito ancora a fermare. La sosta del campionato per la Dea è un vero e proprio toccasana, visto il periodo non troppo brillante che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Gasperini hanno frenato la propria corsa nelle ultime tre gare ...

Juventus - Dybala verso il rinnovo ma spuntano due ostacoli : i dettagli! : Juventus – Tantissime cose sono cambiate dall’ultima sessione di mercato. Higuain e Dybala sembravano ai margini del progetto ed ora brillano ed incantano in campo. Proprio Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, è tornato ad essere protagonista con la maglia bianconera, basti pensare all’exploit contro la Lokomotiv Mosca o al match di domenica sera con il Milan di Stefano Pioli. Oppure la grande prestazione contro ...

Calciomercato Juventus : idea Rakitic a centrocampo - Cuadrado verso il rinnovo (rumors) : Il Calciomercato in Serie A è praticamente sempre aperto e ogni giorno ci sono nuovi sussurri e nuovi rumors, anche in casa Juventus, nonostante il club bianconero sia primo in classifica in Serie A e già qualificato per il prossimo turno di Champions League. La rosa di Sarri deve essere prima di tutto sfoltita, ma anche migliorata con il possibile approdo di giocatori che possano fare ancor più la differenza, non solo in Italia ma soprattutto ...

Juventus - verso la gara contro il Milan : ottimismo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Milan. La squadra bianconera, dopo aver svolto un lavoro diviso in gruppi nel pomeriggio di ieri, stamattina si è ricompattata per preparare la sfida di domenica sera. Maurizio Sarri ha diversi dubbi in tutti i reparti. Infatti, il tecnico toscano deve scegliere chi far giocare dall'inizio tenendo conto e anche delle condizioni fisiche dei ...

Infortunati Juventus - verso Juve Milan : le ultimissime su De Ligt e CR7 : Infortunati Juventus – Torna un classico della nostra Serie A: il primo Juventus-Milan di Sarri. Archiviato il passaggio agli ottavi di Champions, la Juventus si proietta alla sfida casalinga di domenica sera contro il Milan. Una gara, questa, che poteva perdere due protagonisti importanti come Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Per fortuna dalla Continassa arrivano notizie confortanti in vista del big match di domenica ...

Juventus - verso il Milan : De Ligt è in forse - ma Sarri ha abbondanza in tutti i reparti : Juventus-Milan di domenica alle ore 20,45 sarà il posticipo della dodicesima giornata di serie A. I bianconeri ci arrivano con il vento in poppa grazie al successo di ieri contro la Lokomotiv Mosca che ha garantito il passaggio agli ottavi di Champions League. Non giocherà un calcio brillante, non sarà divertente, ma la “Vecchia Signora” continua a vincere e adesso ha una gran voglia di piazzare il primo sprint in campionato. Sarri guarda tutti ...

Juventus - verso il Torino : Pjanic sarebbe in dubbio - nessun problema per Higuain : Torna sabato 2 novembre alle 20:45 il derby della Mole Torino-Juventus. La stracittadina è di grande importanza per entrambe le squadre che si approcciano alla gara in maniera molto diversa l’una dall’altra. I bianconeri devono vincere per continuare a viaggiare davanti a tutti in serie A. I tre punti però non bastano, dopo il rocambolesco successo per il Genoa si inizia a chiedere qualcosa di più a Sarri sotto l’aspetto del gioco. Per fortuna ...

Juventus - verso il Genoa : problemi fisici per Pjanic - Ramsey e Douglas Costa : Juventus-Genoa è la sfida utile per ripartire, tornare alla vittoria e continuare a mantenere la vetta in serie A. I bianconeri, reduci dal non brillante 1-1 contro il Lecce, sperano nel fattore Stadium per ritrovare i tre punti. Sarri deve però valutare con attenzione almeno tre situazioni. Pjanic, Ramsey e Douglas Costa hanno problemi fisici, per loro saranno decisivi i prossimi giorni alla Continassa. Nessun guaio grosso invece per Gonzalo ...

Juventus verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...