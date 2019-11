Juventus | Demiral da possibile titolare a riserva anche di Rugani | cessione in vista

Caos Juventus - lo spogliatoio ‘contro’ Demiral : l’episodio che ha fatto infuriare la squadra : Inizio di stagione molto importante in casa Juventus, il club bianconero è ancora imbattuto e punta a vincere tutto in campionato ed in Europa. La pausa per le Nazionali ha permesso alla squadra di ricaricare le batterie, Sarri deve però fare i conti con qualche acciacco di troppo che valuterà meglio nelle prossime ore. Si avvicina un match importante e molto difficile per la Juventus, i bianconeri chiamati dalla trasferta contro ...

Juventus - Calciomercato.it : Demiral al Milan a gennaio - Donnarumma a giugno in bianconero : Dopo la bella vittoria dell nazionale italiana, la decima su dieci partite nel girone di qualificazione agli Europei 2020, è tempo di pensare alla Serie A: nel weekend riprende infatti il campionato. Oltre che di calcio giocato, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni sul mercato. Nelle ultime ore è Calciomercato.it ad alimentare una voce di mercato che riguarderebbe il Milan e la Juventus, una trattativa che potrebbe ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Demiral-Donnarumma con il Milan : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus: le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan nonché uno dei fiori all'occhiello della scuderia di Mino Raiola. Il giovanissimo portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e sarà molto difficile arrivare al rinnovo con il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con il Fair Play Finanziario, mentre ...

Milan - Demiral obiettivo principale per la difesa : ma la Juventus proverà ad ostacolare i rossoneri : Complice la sosta dedicata alle nazionali, la dirigenza del Milan sta lavorando incessantemente sul calciomercato. Maldini, Boban e Massara non vogliono farsi trovare impreparati per la sessione invernale di trattative e sarebbero pertanto alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Pioli. Mercato Milan, non solo attacco: per la difesa Demiral è l’obiettivo principale La ricerca di un attaccante non è l’unica cosa alla quale ...

Calciomercato Juventus - il Milan sarebbe in pole per Demiral : Il difensore della Juventus, Merih Demiral, potrebbe partire a gennaio e, secondo La Gazzetta dello Sport, un suo passaggio al Milan sembra essere probabile se i rossoneri riuscissero a vendere Kessie. La stessa Gazzetta aveva di recente riferito che il Milan avrebbe provato ad acquistare un difensore centrale nel mercato invernale a causa delle scarse prestazioni dei suoi difensori. Demiral è un giocatore che è stato accostato ad un ...

Juventus - Demiral interessa al Milan : possibile offerta a gennaio (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare numerose trattative di mercato, soprattutto cessioni: l'esigenza è quella di alleggerire la rosa. Infatti, ci sono molti esuberi che attualmente faticano a trovare spazio negli undici titolari di Maurizio Sarri. Uno dei difensori più apprezzati della rosa bianconera è sicuramente il turco Demiral, arrivato in bianconero in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro ma che sta giocando poco con il ...

Calciomercato Juventus : l’Arsenal si muove per Demiral - Haaland possibile solo in estate : Demiral e Haaland sono gli uomini del giorno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, domenica affronteranno il Milan per tenersi stretta la testa della serie A. Tra una gara e l’altra c’è però spazio per le ultime notizie sulle trattative di mercato che sarebbero pronte a partire nella sessione invernale. Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso del futuro ...

Milan - piacciono Rugani e Demiral della Juventus (RUMORS) : Oltre al calcio giocato, a tenere banco nelle ultime ore sono anche le notizie di calciomercato: una delle società protagoniste della sessione di gennaio potrebbe essere proprio il Milan che non sta raccogliendo i risultati sperati ad inizio stagione. L'ennesima sconfitta subita domenica nel match contro la Lazio pesa ancora molto. Inoltre domenica la squadra rossonera è attesa dallo scontro non proprio agevole contro la prima in classifica, la ...

Juventus - Rugani insidia Demiral : la possibile formazione anti Lokomotiv : Questa mattina la Juventus ha fatto il solito risveglio muscolare in hotel per prepararsi in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. In casa bianconera permangono alcuni dubbi di formazione che però verranno risolti solo poco prima di partire alla volta dello stadio. Infatti, Maurizio Sarri deve sciogliere soprattutto il nodo legato al sostituto di Matthijs De Ligt. Al momento è aperto un ballottaggio piuttosto serrato fra Daniele Rugani ...

Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni - De Ligt ko : Demiral dal 1' : Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni – Domani alle 18:55 la Juventus in Russia affronterà la Lokomotiv Mosca. In caso di vittoria gli uomini di Sarri saranno matematicamente qualificati agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo. Partita da non sottovalutare dato che qualche settimana fa i russi son stati in vantaggio per almeno un’ora di gioco all’Allianz Stadium. Sarri dovrà far a meno del ...

Juventus - contro la Lokomotiv - Ramsey e Demiral potrebbero partire titolari : La Juventus, poco dopo le 13:30, è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle per imbarcarsi e partire alla volta di Mosca. I bianconeri sono arrivati in Russia nel tardo pomeriggio e si sono immediatamente diretti allo stadio per effettuare il walkaround. Sul volo che ha portato la Juve a Mosca non era presente Matthijs de Ligt. L'olandese è rimasto a Torino a causa di un problema alla caviglia. Maurizio Sarri, dunque, dovrà fare a meno del suo ...

Juventus - De Ligt non convocato per la Champions : si scaldano Demiral e Rugani : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara di mercoledì alle 18:55 contro la Lokomotiv Mosca. I bianconeri, nel primo pomeriggio, partiranno alla volta della Russia e sono attesi in serata. Una volta sbarcata a Mosca la squadra si trasferirà allo stadio per il walkaround e alle 19:50 ci sarà anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino per la gara di domani sta pensando di fare alcuni ...

Juventus - Demiral : possibile divorzio a gennaio - interessate Arsenal e Manchester United : In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha fatto diverse rotazioni ma in difesa ha preferito affidarsi sempre ai titolarissimi ovvero Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Anche perché vista l'assenza di Giorgio Chiellini il tecnico toscano preferisce consolidare l'intesa tra il numero 19 juventino e l'olandese. Perciò Merih Demiral e Daniele Rugani hanno giocato una sola partita a testa. Il numero 28 bianconero ha avuto la sua chance ...

Juventus - uno tra Demiral o Rugani potrebbe essere ceduto a gennaio (RUMORS) : La Juventus è al lavoro per preparare il difficile derby contro il Torino, i granata non stanno passando un grande periodo di forma, arrivando dalla pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Lazio per 4 a 0. Dovrebbe ritornare de Ligt, dopo il turno di riposo contro il Genoa nel quale era stato sostituito da Rugani. E proprio il difensore centrale toscano potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, anche se nelle ultime ore è arrivata ...