' Joker' avrà un sequel | le anticipazioni

Il regista Todd Phillips già a lavoro - Joker avrà un sequel : Joker si prepara ad avere un sequel. Lo annuncia l'Hollywood Reporter per il quale il regista Todd Phillips sarebbe già al lavoro su un secondo capitolo del film dedicato alle origini del rivale di Batman. Nel ruolo, per il quale ci sono buone possibilità che vinca un Oscar, ci sarà naturalmente ancora Joaquin Phoenix. Joker ha raggiunto un miliardo di dollari di incasso nel mondo, primo film vietato ai minori di 17 anni (in Usa) a ottenere ...